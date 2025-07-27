Bursa'daki yangının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da 100 hektardan fazla alanı küle çeviren ve 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın, ekiplerin gece boyunca canlı başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü.

İğdir ve Narlıdere köylerinde İHA ekiplerinin kaydettiği dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alanın griye döndüğünü gösterdi.

Gece boyunca, bin civarında kamu, belediye ve gönüllünün katıldığı söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alınırken, geriye tüten ve griye dönen çam ağaçları kaldı.

Bursa'da kriz merkezinin başında çalışmaları yönlendiren Ulaştırma ve Altyapi Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da helikopterle bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Öte yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler çalışmaları sürdürüyor.

Boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşim yerlerine yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.