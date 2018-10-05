Bursalı makinecilerden Fas’a ‘İhracat’ seferi

05 Ekim 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (UR-GE) kapsamında makine sektörü temsilcileri Fas’a çıkarma yaptı. Bursalı firmalar, 80’e yakın yabancı iş insanı ile 200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üretim ve ihracat üssü Bursa’nın Kuzey Afrika pazarında dış ticaret hacmini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BTSO, istikrarlı ekonomik yapısı ile Kuzey Afrika’nın parlayan yıldızı Fas’a yeni bir ticaret seferi gerçekleştirdi. Makine UR-GE Projesi programına BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de katıldı. Makine sektörü temsilcileri, Fas iş dünyası temsilcileriyle ihracatı geliştirmenin yollarını aradı. Makine UR-GE üyeleri, Kazablanka’daki B2B görüşmelerinde önemli iş bağlantıları kurma imkanı yakaladı. Sektör temsilcilerine ilk olarak Fas ekonomisi, ticari hayat, pazar analizi ve işbirliği imkanları konusunda brifing verildi. B2B organizasyonunda firmalar ciddi iş bağlantıları kurdu. 80’i aşkın Faslı iş dünyası temsilcisinin katıldığı organizasyonda 200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Kazablanka Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bouamara Rachid de iş görüşmelerinde Bursalı heyetle buluştu. B2B etkinliğinde Bursalı firmaların önemli bir kısmı ise Faslı firmalardan sipariş aldı. Program, aynı zamanda makine sektörü firmalarının Fas’taki bağlantılarının daha da güçlenmesine öncülük etti.

“Avrupa’nın en büyük 6. makine imalatçısıyız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün gelişmiş ülkelerde en fazla önem verilen sektörler arasında yer aldığını söyledi. Makine sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlayan stratejik sektörlerden biri olmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Burkay, “Avrupa’nın en büyük 6. makine imalatçısı olan Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı başarılarda Bursalı firmalarımızın çok değerli katkıları bulunuyor. BTSO olarak bizler de Bursa’mızın lokomotif sektörleri arasında yer alan makine sektöründe, firmalarımızın teknoloji ve Ar-Ge odaklı büyümesi adına önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

İhracat seferberliği devam edecek

Başkan Burkay, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle sürdürülen Makine UR-GE Projesi’nin şirketlerin global oyuncular haline gelmesine destek olduğunu söyledi. Makine sektörünü daha rekabetçi bir konuma taşımak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Burkay, “Yeni ihraç pazarlarına erişebilmek adına yurt dışı fuarlarımız önemli rol oynuyor. BTSO olarak üyelerimizin katma değerli üretim, ihracat ve rekabetçiliğini artırarak, yeni başarı hikayeleri yazmak istiyoruz. Kuzey Afrika ülkelerinden Fas, makine sektörü temsilcilerimiz için önemli bir pazar. Fas’taki ikili iş görüşmelerimizde üyelerimiz, ciddi alıcılarla buluştu. Bu yurt dışı programlarıyla ülkemizin ihracat seferberliğine güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, yılda ortalama 14 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen makine sektörünün Türkiye ihracatından yaklaşık yüzde 10’luk bir pay aldığını dile getirdi. Şener, Türkiye ihracatında kilogram başına ortalama değerin 1,3 dolar seviyesindeyken bu değerin makine sektöründe 6 dolar seviyesinde seyrettiğini belirtti.