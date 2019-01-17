Bursalı sanayicilerden meslek liselilere 'rap' şarkılı çağrı

17 Ocak 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - BOSİAD, sanayicinin ihtiyacı olan nitelikli eleman yetiştiren meslek liselerine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla ‘Güçlü Türkiye için Mesleki Eğitim’ adı altında başlattığı BOSİAD Mesleki ve Teknik Eğitimi Özendirme projesi için düğmeye bastı. 18 Ocak’ta Merinos AKKM’de düzenlenecek özel gece ile meslek liseli gençlere ‘bizim için önemlisiniz’ mesajı verecek. Etkinlik kapsamında; Bursa OSB’de faaliyet gösteren fabrikalardaki çalışanlardan oluşturulan İş’ten Sesler Korosu sahne alacak. Ayrıca duayen sanayici Ergun Kağıtçıbaşı’nın sözlerini yazdığı ve sanayicilerin seslendirdiği rap klibi yayınlanacak. BOSİAD; mesleki-teknik eğitimi farkındalık ve özendirme yılı ilan ettiği 2019 boyunca, konuyu gündemde tutacak çeşitli etkinliklere de imza atacak. Bölgedeki fabrikalara ‘Bu fabrikada işe alımlarda meslek lisesi mezunu olması tercih sebebidir’ yazılı tabelalar asılarak, farkındalık çalışması başlatılacak.

Bursa OSB Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, diğer ülkelerle rekabet edebilmek, ekonomik alanda üretimi artırmak, sadece satın alan ve kullanan değil, üreten ve satan ülke olabilmek için mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Toplumun öncelikli sorunlarından işsizlik artarken, işverenlerin de vasıflı işgücü sıkıntısı çektiğine vurgu yapan Bayrak, “Aradığımız yetkinliklerin eğitim sistemi tarafından tam olarak karşılanamaması sebebiyle de verimsizlikler oluştuğunu gördük. Mühendis ile çırak arasındaki beceriler için yana yakıla kurslar açmamız bu yüzdendir. Üniversiteye yığılıp diplomalı işsiz, mühendis yetiştirmek yerine, meslek liselerine yönlendirip beceri sahibi ara elemanlar yetiştirme ihtiyacımız var. Gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesi, ülkemizdeki nitelikli işgücü ihtiyacına ve gençlerin uzmanlaşarak meslek sahibi olmalarına hizmet edecek önemli çözüm yolları aranmalıdır. Biz de bu gerçekten hareketle Bursa OSB ve BOSİAD olarak, mesleki-teknik eğitimi farkındalık ve özendirme yılı ilan ettiğimiz 2019 boyunca, konuyu gündemde tutacak etkinliklere imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.

‘Bizim için önemlisiniz’ mesajı verilecek

“Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek istiyoruz” diyen Abdullah Bayrak, etkinliklerin yıl boyu süreceğini söyledi. Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıllardır makine sesleri arasında üreterek Türkiye için, Bursa için katma değer yaratarak hepsi birer marka olan iş insanları, Türkiye’nin ilk OSB’si olan Bursa OSB’nin kurulmasına öncülük ederek planlı sanayileşmenin de önünü açtı. BTSO eski Genel Sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı’nın sözlerini yazdığı bir rap klibi ile bu kez kendi seslerimiz ile katkı koyacağız. İlk kez gerçekleştirilecek etkinlikle, tüm sektörlerin ihtiyacı meslek liseli gençlerimize ‘bizim için önemlisiniz’ mesajı vereceğiz.”

Proje kapsamında, Bursa OSB’de faaliyet gösteren Akteknik Kalıp İmalat AŞ, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, BOSİAD, Elsisan AŞ, MarturFompak International, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ve Türkün Holding çalışanlarından oluşturulan ‘İş’ten Sesler Korosu da, Şef Kenan Gürel yönetiminde sahne alacak.

“Her OSB’ye meslek lisesi açma zorunluluğu getirilebilir”

Sanayiciler, yetişmiş eleman sıkıntısının giderilmesi için meslek liselerinin itibarının artırılması gerektiğine vurgu yapıyor. Hükümetin de bu yönde çalışmaları olduğunu aktaran Abdullah Bayrak, “Meslek lisesi mezunlarının askerliğinin ötelenmesi ve bu sürecin sonunda da daha kısa süreli askerlik yapabilmeleri gibi cazip şartlar sunulabilir. Meslek lisesi mezunlarına iş hayatına atılma ve iş kurmada düşük vergilendirme gibi özendirici olanaklar ve devlet desteğinin sağlanması gerekir. Meslek lisesini özendirmek amacıyla burs verilebilir. Yeni kurulacak her OSB’nin içine bir meslek lisesi açma zorunluluğu getirilebilir” önerilerinde bulundu.

‘Bu fabrikada işe alımlarda meslek lisesi mezunu olması tercih sebebidir’

‘BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi kapsamında, ayrıca, bölgedeki fabrikalara ‘Bu fabrikada işe alımlarda meslek lisesi mezunu olması tercih sebebidir’ yazılı tabelalar asılarak, farkındalık çalışması başlatılacak. Söz konusu çağrı, tüm BOSİAD üyeleri ile paylaşılacak. Projenin bir sonraki etabında ise, diğer SİAD’lar ile bir araya gelinerek, Bursa özelinde bir zirve ya da çalıştay düzenlenecek.

“Kreş sosyal sorumluluk değil”

Kreş projelerine de değinen Bayrak, “Firmalardan talep toplayarak işe başladık. OSB’lerdeki örneklerini inceledik. Bölgemizdeki 252 fabrikada 58 bin kişi istihdam ediliyor. Bu sadece bir kadın sorunu da değil, çalışan sorunu. Kadını ne kadar çok işin içine, istihdama katarsanız aslında ekonomiyi de güçlendirme anlamında yol alıyorsunuz. Bunun bir sosyal sorumluluk çalışması olmadığının altını çiziyor ve çok önemsiyoruz. Konuyu sanayi bölgemize bir yatırım olarak değil, geleceğimiz olan çocuklarımıza da yapılacak bir yatırım olarak görüyoruz. Sadece kendi bölgemiz için değil, diğer sanayi bölgelerinin de önünü açmak adına girişimlerde bulunduk ve önemli kararların alınmasına katkı koyduk” dedi. Bayrak, sanayi-üniversite işbirliği konusunda da Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliğine gittiklerini sözlerine ekledi.

BOSİAD, 31 Ocak’ta genel kurula gidecek

Toplamda 165 üyesi bulunan Bursa OSB Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD) öte yandan, 31 Ocak 2019’da 5. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirecek. BOSİAD, Bursa OSB’nin gelişmesi, bu bölgede faaliyetlerini yürüten firmaların daha iyi koşullarda hizmet vermelerini sağlamak adına çalışmalarda bulunmak amacıyla 2011 yılında kuruldu.