Bursa’ya ‘kentsel dönüşüm’ müjdesi

29 Mayıs 2018

BURSA-DÜNYA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayan fakat ruhsat alamayan riskli yapılara 0.50 emsal artışının bir kereye mahsus olmak üzere yeniden sağlanacağını açıkladı. Bursa’daki kentsel dönüşüm çalışmalarının durdurulmasının kendisiyle ya da Büyükşehir’le bir alakasının bulunmadığını belirten, yeni yayımlanan Planlı Tip İmar Yönetmeliği nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Eski yönetmeliğin hükümlerinin uygulanması mümkün değil. Bunu yaparsak, mahkeme uygulamayı yeniden iptal edecek” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da eski yönetmeliğin hükümleri uyarınca yapılan fakat çıkmaza giren, yeni yayımlanan Planlı Tip İmar Yönetmeliği nedeniyle imkansız hale gelen ‘ruhsatını alamayan binaların dönüşmesi meselesinin’ bir kereye mahsus olarak çözüme kavuşturulacağını söyledi. Kentsel dönüşüm ve 0.50 emsal artışı konusunda gelen tepkilere değinen Aktaş, “Bugüne kadar kentsel dönüşümle ilgili çok sıkıntılı durumlar olmuş. Bu konu şahsımla ilgili bir mevzu değil. Yasanın gerektirdikleri uygulanıyor. Yapılan yeni düzenleme ile 0.50 emsal artış hakkını yeniden sağlayacağız. Bakanlık eski plan notlarının kesinlikle uygulanmamasını istiyor. Bize Ankara'nın verdiği yetki çerçevesinde maksimum yapılması gerekeni yaptık. Riskli yapı şerhini almış ancak ruhsat alamamışlara 0,50 emsal artışı sağlanacak” diye konuştu.

Osmangazi ve Yıldırım metroları şehri rahatlatacak

Öte yandan, Ankara’nın desteğiyle yapılması hedeflenen Osmangazi ve Yıldırım metro projelerinin gerçekleştiğinde şehri rahatlatacağını vurgulayan Alinur Aktaş, “2018 yılında yol ve ulaşımla ilgili hamleler yapmak istediğimizi belirtmiştik. Alt ve üstyapıda yarım işlerimizin tamamlanması, hizmete sunulmasıyla ilgili çabalarımız var. Bursa, ezberleri bozan bir şehir” dedi. İhtisas Kavşağı’na katlı yol çözümünün olabileceğinden bahsettiğini hatırlatan Aktaş, bu gibi uygulamalar için şehrin bütününde planlama yapılması gerektiğini ifade etti. Akaş, “Metro ile alakalı olarak da Ulaştırma Bakanı Bursa’ya geldiğinde görüştük ve projenin çalışıldığı, bu yılsonunda ihale edileceği söylenmişti. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projeyi üstlenecek mali durumumuz yok. Bakanlık desteği ile start verildiği takdirde, Osmangazi ve Yıldırım metroları bu şehri rahatlatacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bakanlık desteğiyle bunu yapmak istediğimizi ifade ettik” açıklamasında bulundu.

‘Selzedelere’ güvence

Bursa’da yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşların sıkıntılarının da en kısa zamanda giderileceğini söyleyen Alinur Aktaş, “Doğancı tarafları ve Hüdavendigar Mahallesi bu durumdan çok mağdur. Hüdavendigar Mahallesi’nde 79 ev 22 araç, Doğancı’da 77 ev ve işyeri az veya çok zarar gördü. Tamamının hasar tespitleri yapıldı. Evlerin boya badanasına kadar tüm desteğimizi vereceğiz” dedi.