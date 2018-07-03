Bursa’yı festival coşkusu sardı

03 Temmuz 2018

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu kültürel etkinliği olma özelliği taşıyan ‘57. Uluslararası Bursa Festivali’, bu kez sevilen sanatçılar Emre Altuğ ve Emel Sayın’ı ağırladı. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce sanatsever, ustaların müziğiyle keyifli bir akşamı doyasıya yaşadı. Konserde ilk olarak Emre Altuğ sahneye çıktı ve en güzel şarkılarını hayranları eşliğinde seslendirdi. ‘Yıldırım Gürses Şarkıları’ albümünden de eserler seslendiren sanatçının ardından, Türk Sanat Müziği tarihine damgasını vuran Emel Sayın sahneye çıktı. Sayın, sempatik tavırları, güçlü sesi ve güzel yorumuyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetti. Bursa’da adeta nostalji rüzgarı estiren usta sanatçı, konserin bir bölümünde Bursalı sanatçılar Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’dan da şarkılar söyledi.

Etkinlikler 4 Temmuz’da A Passage To Bollywood gösterisi, 17 Temmuz’da AYO ve 20 Temmuz’da Teoman konserleriyle sona erecek. 31. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ise 7 Temmuz’da yapılacak kortej ile başlayacak. Merkez ve ilçelerde çeşitli yerlerde yapılacak gösterilerin ardından 12 Temmuz’da Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenecek yarışma final gecesiyle son bulacak.