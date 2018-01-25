Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi

25 Ocak 2018

'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Cerablus- Azez hattını terör örgütlerinden arındırarak, sınırı güvenli hale getiren TSK, bu kez Afrin’de benzer tehdidi sonlandırmak için 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında terör hedefleri; havadan savaş uçakları, karadan ise obüsler ve roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerinin baskı altına alınmasının ardından Azez’deki Cabel Burseya Dağı ile Cinderes bölgesinden TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, taarruza geçti. Taarruz kapsamında bazı köyler, terör örgütü unsurlarından temizlenirken, Cabel Burseya Dağı’nın çeşitli noktaları da PYD’li teröristlerden arındırıldı.

Temkinli hareket ediliyor

Kilis’teki yerleşim alanlarını menzilinde bulundurduğu ve Afrin’e ulaşım noktasında kilit konumda olduğu için öncelik verilen Cabel Burseya Dağı’nda, pazartesi ve salı günü şiddetli çatışmalar oldu. Dağın daha önce terör örgütü PYD denetiminde olan bazı bölgeleri, ÖSO'nun kontrolüne geçerken, ilerleyiş; yağış, sis ve çamur nedeniyle hareket etmenin zorlanması sonucu durdu. Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor.

Bu sabah yine operasyon için Burseya Dağı’na hareket eden ÖSO güçleri, çamurlu yolda araçların hareket edememesi nedeniyle ilerleyemedi. Bunun üzerine durum değerlendirmesi yapan ÖSO güçleri, iklim şartları ve coğrafi koşullar nedeniyle olası çatışmalarda kayıp verilmemesi için havanın düzelmesi kararı alarak, dağdan ayrıldı.

Yeni hedef Bafelyun Tepesi

Öte yandan Cabel Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis’i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu bildirildi. Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu; ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Cabel Burseya’nın ardından Bafelyun Tepesi'ne yöneleceklerini kaydetti.

Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi'nin ardından Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin teröristlerden alınacağını bildirdi.

Kaynak: DHA