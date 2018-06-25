BUSİAD: Üretimi artıracak çözümler hayata geçirilmeli

25 Haziran 2018

BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD)Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, seçimleri değerlendirdi. Türkay, “Artık birikmiş ekonomik sorunların güçlü bir iradeyle çözülme zamanı geldi” dedi. Türkay, şunları kaydetti: “Artan döviz kurları, dış borç ve üretimde yaşanan sıkıntılara yapısal çözümler bulma dönemine girilmeli. Yeni bir sistemle hükümet edecek olan yeni iktidar önündeki 5 yılı iyi değerlendirmeli ve vakit kaybetmeden üretimi artıracak çözümleri hayata geçirmelidir. İş dünyası olarak en büyük beklentimiz, eğitilmiş iş gücünün artırılması, tarımın daha da çok desteklenmesi ve üretimin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bunların sağlanmasıyla oluşacak güçlü ekonomiye sahip Türkiye’nin, terör sorununu da çözeceğine inancımız tamdır.”