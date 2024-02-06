Büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ı inşa etmek zaman alacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü SAVAŞ

Orta hasarlılarla birlikte 311 bin 785 konut yani yüzde 34’ü ne yazık ki kullanılamaz hale geldi. Biz depremin ilk zamanlarından itibaren binlerce insanımızı kurtardık. 166 personelimiz hayatını kaybetti. Hizmet binalarımız enkaz haline geldi ya da ağır hasarlı durumda.

Buna rağmen şehrimiz için elimizden geleni yapmak için çabalarımız devam ediyor. Yaşanılan felaketten dolayı altyapı ve üstyapılarımız çok ciddi zarar gördü. Yol, kanalizasyon ve içme suyu gibi birçok konuda çalışmalarımız 15 ilçemizde halen devam ediyor. Yurt dışı ve yurt içinden belediyeler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve iş insanları ile de sürekli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için çalıştaylar yaparak projeler üretiyoruz.

Yeni planlamalar yapmamız lazım

Deprem sonrası yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla su iletim hatlarımız, kanalizasyon şebekelerimiz, yağmur suyu tahliye kanallarımız neredeyse kullanılmaz duruma geldi. Depremzede bir kurum olarak tüm bu olumsuzlar iş yükümüzü artırdı. Şehirde yönetimsel bir sorun vardır denilemez.

Merkezi hükümetin çalışmaları ile ilgili halkın biraz daha bilgilendirilmesi gerekiyor, vatandaşların tüm sorularının yanıt bulmasının önemine inanıyorum. İlk andan itibaren gıda, hijyen malzemeleri desteği, konteyner kentlerin alt yapıları, su, kanalizasyon, yol gibi binlerce farklı çalışma yaptık. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketi maalesef, yerel belediyelerin üstesinden gelebileceği bir boyutta değildi. bunu aşmak için topyekün dayanışma gerekiyor.

Çok fazla yıkımın yaşandığı şehrimizi yeniden inşa etmek oldukça meşakkatli ve zaman alacaktır. Bilim camiasının, resmi kurumların, sivil toplum örgütlerinin kısaca herkesin bir çatı altında toplanarak yeni planlamalar yapmamız lazım. Uzun vadeli hareket etmemiz, bütüncül bir şekilde adım atmamız lazım. Bundan sonraki süreçte daha güçlü ve gelecekle ilgili kaygısı olmayan bir Hatay’ı geleceğe taşıyacağız.