Büyükada davasında 8 tahliye
Büyükada davasında 8 tutuklu sanık tahliye edildi.
Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu sanıklardan 7'sinin adli kontrolle tahliyesine, sanık Veli Acu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu 8 sanığın savunması alındı, tutuksuz sanıkların savunmasının da bir sonraki celse alınacağı belirtildi.
Savunmaların ardından söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Davada 8'i tutuklu sanığın tümünün tahliyesine karar verildi.
Kaynak: AA