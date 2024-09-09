Büyükada sakinleri 'azmanbüs'lerden yana dertli

Ada sakinleri, elektrikli minibüslerin kaldırılmasını istedi. İstekleri konusunda tüm Ada halkı adına açıklama yapan Aida Karasulu, "Bu araçlar büyük hacimleriyle yaya yolu olan dar ada yollarında yürümemizi ve bisiklete binmemizi engelliyor. 15 Haziran'dan bu yana, 4 tanesi ciddi olmak üzere, insanların yaralandığı çok sayıda kazaya neden oldular. Ayrıca, kedilerimiz, kuşlarımız, kirpilerimiz, köpeklerimiz, büyük hacimlerinin yanı sıra aşırı hız da yapan bu araçlar tarafından sürekli olarak tehdit altındalar ve ezilmekteler" ifadelerini kullandı.