Büyükada sakinleri 'azmanbüs'lerden yana dertli
İETT'nin Büyükada'da hizmete aldığı ve Adalıların 'azmanbüs' olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslerin kaldırılması için ada sakinleri dilekçe verdi. Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanan grup, İBB'nin binası önünde, araçların yolda çökmeye neden olduğunu, sivil mimari eserlere zarar verdiğini belirterek 'Adalar'da azmanbüs olamaz' eylemi gerçekleştirdi.
Ada sakinleri, elektrikli minibüslerin kaldırılmasını istedi. İstekleri konusunda tüm Ada halkı adına açıklama yapan Aida Karasulu, "Bu araçlar büyük hacimleriyle yaya yolu olan dar ada yollarında yürümemizi ve bisiklete binmemizi engelliyor. 15 Haziran'dan bu yana, 4 tanesi ciddi olmak üzere, insanların yaralandığı çok sayıda kazaya neden oldular. Ayrıca, kedilerimiz, kuşlarımız, kirpilerimiz, köpeklerimiz, büyük hacimlerinin yanı sıra aşırı hız da yapan bu araçlar tarafından sürekli olarak tehdit altındalar ve ezilmekteler" ifadelerini kullandı.