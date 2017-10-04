Büyükekşi: Hükümetin tavrını destekliyoruz

04 Ekim 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Irak konusunda yaşanan son gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı.

Gelişmeleri yakından izlediklerini dile getiren Büyükekşi, "Cumhurbaşkanımızın 'Kuzey Irak Yönetimi yaptığı yanlıştan dönerse Türkiye, devleti ve milletiyle bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir' ifadesinde olduğu gibi hükümetimizin bu konudaki soğukkanlı ve yapıcı tutumunu destekliyoruz" dedi.

"Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimizi gibi bizim için birinci öncelik ulusal güvenliğimiz ve çıkarlarımızdır" ifadesini kullanan Büyükekşi, "Bu ikisine aykırı her gelişmenin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Irak’ın toprak bütünlüğünü savunuyor ve oradaki tüm dostlarımızın Irak’ın geleceğinde var olmalarını istiyoruz" yorumunda bulundu.

Irak'ın Türkiye ihracatında başta gelen ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Büyükekşi şunları söyledi:

"2016 yılında 7.6 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 9 ayında ise ihracatımızda yüzde 33 artış var; 7 milyar dolara ulaştık. Özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’daki illerimizin üretim ve ihracatında Irak önemli bir yer tutuyor. Adana, Gaziantep, Konya ve Kayseri gibi çok sayıda ilimizin ihracatında Irak ilk sırada geliyor. Dolayısıyla, devletimiz tarafından Irak konusunda atılacak adımlarda bu durumların göze alınarak hareket edilmesini umuyoruz."