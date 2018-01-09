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Büyükelçilik sokağına "Fahreddin Paşa" tabelası

Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin bulunduğu cadde ve sokak ismi değiştirildi.

Büyükelçilik sokağına Fahreddin Paşa tabelası
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla, Çankaya İlkbahar Mahallesi'nde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin önündeki cadde ve sokağın isimleri değiştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin önündeki cadde ve sokağa yeni isimlerinin yer aldığı tabelalar astı.

İsim tabelaları indirilen Büyükelçiliğin bulunduğu 613. Sokak'a "Fahreddin Paşa", 609. Cadde'ye ise "Medine Müdafii" yazılı tabelalar asıldı.

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Kaynak: AA

birleşik arap emirlikleri

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