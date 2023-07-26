Büyükşehirlere atanan öğretmenlerden 'tayin iptali' dilekçesi

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kira artışları maaşlı çalışanlar için 'karşılanamaz' seviyeye yükselirken, ataması yapılan memurların tayinlerinin iptalini istediği belirtildi.

Habertürk'e konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurların eskiden doğudan batıya, küçük illerden büyük illere geçiş istediğini, bunun artık tersine döndüğünü ifade etti.

"Tayin iptal taleplerinin tümü karşılansın diye talepler başladı" diyen Yalçın, şöyle devam etti: "Kişini tayini çıkmış, hevesle büyük şehire geliyor. İstanbul'da ev kiralama değil yanına yanaşmıyor. Dilekçe verip tayinin iptal edilmesini istiyor. Bu talepler bazı yerlerde kabul edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda önemli oranda kabul edildi.

'Büyükşehir tazminatı' diye uzun süredir kurduğumuz cümle vardı. Sahil şeridinde, turizm beldelerinde oradaki ev ve kira fiyatları ciddi yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla orada da benzer talepleri var. İstanbul'dan şu an tayin isteyenler az değil. Ankara ve diğer büyükşehirlerde de öyle. Kira büyük sorun. Bu yüzden memurun kira konusunda omuzlanmasını istiyoruz."

Zam görüşmeleri başlıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin görüşmeler ağustosta başlayacak.

Ali Yalçın, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok" dedi.

Kiraların arttığını, 30 bin liranın altına maaş alan memurun ayakta kalamayacağını savunan Yalçın, "Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok" ifadesini kullandı.

Yalçın, emeklilerle ilgili de iyileştirmeye gidilmesi gerektiğini, çalışan emeklilerineş ve çocuk yardımını alamadığını belirterek "Çalışırken aldığınız maaşın mutlaka yüzde 75-80'nini alabilmeniz lazım ki, iyi kötü ayakta kalabilesiniz" dedi.

Sendikanın önemine değindi

Yalçın'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- İşçilerde sendikalaşma oranı yüzde 17. Memurlarda yüzde 74.54. Örgütlenmezseniz herhangi bir şeyi alma şansınız yok. Türkiye'de memurlar örgütlenmeyi seçerek sesini duyurmanın yolunu keşfetmiştir. Diğer türlü kendi kendimize sızlanmanın, oraya buraya yazmanın bir faydası yok. Bu açıdan örgütlülüğün kıymeti keşfedilmiş durumda. Kamu görevlileri bu konuda bilinçli bir kitle. Kamuda işçi de memur da örgütlenme boyutunda belli bir çıpayı geçmiş durumda. Sendika maaşın binde 5'ini alır. Memur sendikacılığı bu konuda yüzde 74.54'ü yakalamıştır.

'Memurlar olarak 1650 TL alacağımız var'

- Sayın Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının 22 bin TL olacak vaadini ifade ettik. '22 bine çıkardık' dendi. En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor. 1650 TL memurlar olarak alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli. En düşük maaşın 22 bin TL'ye denkleştirmesi konusuyla başlayacağız.

'Üç ayda bir zam yapılsın'

- Enflasyonist ortamda 1'inci yıl üçer aylık olsun, memurun kaybı olmasın. Yani dolaylı olarak eşel mobil sistemi bu. Bu açıdan ilk defa 3'er aylık için 1. yılı istiyoruz. 2. yılını ise 6 aylık istiyoruz. İlave olarak 10'ar puan refah payı istedik. Toplamda yüzde 70'lik birinci yıla. Enflasyon yüksek çıktığında, aldığınız rakamlı geçtiğinde alım gücü düşüyor. 2024'te 3'er aylık donemler itibariyle yüzde 70, 6'şar aylık dönemler itibariyle yüzde 40.

- Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi sadece 2010'da tutmuş. Onun haricinde hiçbirisi tutmamış. Bu sistematikte toplu sözleşmelerin elimizi zayıflattığını söylüyoruz. Merkez Bankası'nın tahmin edemediği rakamları bize 'Tahmin et' diyorsunuz. "Ya eşel mobil sistemi ya da refah payı verilmelidir" diyoruz. Enflasyon oranında iyileştirme yapmak asla zam değil; zam onun üzerinde olmalıdır diyoruz.

'Memurlara emekli ikramiyesi istiyoruz'

- Emekliler boyutuyla verilen rakamın olduğu gibi burada 6 bin 650 lira kira yardımının devreye giriyor. Ya da lojman yapacaksınız. Bayram ikramiyesi almayan bir memur kaldı. Onun için memurlar bayram ikramiyesi alabilmeli diye uzun süre istiyoruz. Memurlar için bayram ikramiyesini ısrar ve özenle istiyoruz.