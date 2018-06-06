C Majör İş’ten Sesler Korosu'ndan şehit aileleri yararına konser

06 Haziran 2018

İş dünyasının önde gelen başarılı isimleri tarafından 2016 yılında kurulan C Majör İş’ten Sesler Korosu, ilk konserini Dünya Engelliler Vakfı koordinatörlüğünde 30 Kasım 2016 tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, ikinci konserini İstanbul Down Sendromu Derneği işbirliğiyle 15 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, üçüncü konserini ise Çocuk Eğitim Derneği adına 19 Şubat 2018 tarihinde O Ses Türkiye sahnesinde vermişti.

C Majör İş’ten Sesler Korosu Kurucu Başkanı ve Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, DenizBank CEO’su Hakan Ateş, Bosphorus Gaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Dünya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi&CFO Burcu Kösem, Zogun Dentaluna Diş Kliniği Sahibi Dr. Arzu Yalnız Zogun, Çocuk Eğitim Derneği Kurucu Üyesi ve Genel Koordinatörü Melike Argiş, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan gibi değerli iş insanlarından oluşan 80 kişilik koro, bugün de CVK Park Bosphorus Hotel’de şehit aileleri yararına 4. konserini verecek.

Vatan için şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin geride bıraktığı en değerli varlıkları aileleri yararına düzenlenen iftar yemeği ve ünlü antikacı Uğur Batur’un yöneteceği Uğur Antik’in katkılarıyla gerçekleşecek müzayededen elde edilecek tüm gelir şehit ailelerine bağışlanacak.

Müşerref Akay, Hüsamettin Subaşı, İsmail Özkan’ın şarkı söyleyerek, Nebil Özgentürk’ün şiir okuyarak misafir sanatçı olarak yer alacağı gecede, Türkiye’nin en önemli iş insanlarından oluşan koro, deneyimli orkestra-koro şefi, İstanbul devlet operası sanatçısı ve dublaj sanatçısı Özlem Abacı ve İstanbul devlet operası sanatçısı Pınar Koç önderliğinde Türk Sanat Müziği’nin en sevilen şarkılarını seslendirecek.

CVK Park Bosphorus Hotel’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek konsere ait tüm masraflar, yardımseverler ve sponsorlar tarafından karşılanmış olup, gelirin tamamı Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.