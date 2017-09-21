Çağlayan Adliyesi'nde çatışma

21 Eylül 2017

Çağlayan'daki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının tarafları arasında, duruşma çıkışında adliye önündeki meydanda silahlı kavga çıktı.

Kavgada silahla yaralanan K.G, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, kavganın ortasında kalan bir çocuğun da kafa travması nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu, silahlı kavgaya karıştıkları öne sürülen bazı kişiler gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin gözaltına alınması sırasında arbede yaşandı.

Bu arada, adliye yakınındaki bazı sokaklardan silah sesi gelmesi üzerine, bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile polis helikopteri de geldi.

Takviye gelen ekiplerin de çalışması sonucu kavgaya karıştıkları öne sürülen yaklaşık 20 kişinin yakalandığı, olayda kullanılan tabancanın da ele geçirildiği bildirildi.

Ayaklarından vurulan ve hastanede tedavisi süren K.G'nin, Gaziosmanpaşa'da 8 ay önce işlenen cinayet davasında tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

Kaynak: AA