Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini içeren maddenin de yer aldığı torba kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi.
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi.
Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 4 miyon 680 bin çalışan emekliye ikramiye yatırılacak.
Torba kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 16 Ocak tarihine kadar tatile girdi.