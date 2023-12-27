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Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini içeren maddenin de yer aldığı torba kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi.

Haber Merkezi
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Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi. 

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 4 miyon 680 bin çalışan emekliye ikramiye yatırılacak.

Torba kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 16 Ocak tarihine kadar tatile girdi.

 