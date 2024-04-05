Çalışanlar bayramı evde geçirecek

Eleman.net, gerçekleştirdiği bayram tatili anketiyle çalışanların tatil tercihlerini ortaya koydu. Ankete katılan 2599 kişinin yüzde 73’ü Ramazan Bayramı için bir tatil planı düşünmezken, yüzde 23 ise tatile gitmeyi düşünüyor.

Anket sonuçlarına göre evli veya bekar olmak tatil kararını değiştirmiyor. Evlilerin yüzde 74’ü, bekârların ise yüzde 73’ü tatile gitmeyi düşünmüyor.

Tatil planı olanların ağırlığını Kocaeli’nde yaşayanlar oluşturuyor

Ankete göre tatile gitme planı olanlar ağırlıklı olarak Kocaeli’nde yaşayanlar. İstanbul’da yaşayanların yüzde 29’u, Ankara’da yaşayanların yüzde 26’sı, İzmir’de yaşayanların yüzde 30’u, Kocaeli’nde yaşayanların yüzde ise 35’i Ramazan Bayramında tatile gitmeyi düşünüyor. En düşük tatile gitme oranını ise yüzde 17 ile Antalya’da.

Tatile gideceklerin yüzde 79’u aile ve memleket ziyaretini tercih ediyor

Bayram tatiline çıkacakların yüzde 79’u aile ve memleket ziyaretini; yüzde 21 ise otel, pansiyon, tatil köyünü tercih ediyor.

Aile ziyareti gerçekleştireceklerde yüzde 90’lık oranla Adana’da yaşayanlar öne çıkıyor. Otel, pansiyon, tatil köyü tercihinde ise en yüksek oran yüzde 24 ile İstanbul’da yaşayanlardan oluşuyor. Ankara’da yaşayanların yüzde 80’ni, İzmir’de yaşayanların yüzde 75’i de aile ve memleket ziyaretini tercih ediyor.

Tatile en çok bütçeyi hizmet ve üretim sektöründe çalışanlar ayırıyor

Eleman.net’in anketine göre bayram tatili gerçekleştirmeyi planlayan çalışanların yüzde 47’si, aylık gelirinin yüzde 10’nundan daha azını tatile harcamayı düşünüyor. Aylık gelirinin yüzde 50’sinden fazlasını tatilde harcamayı planlayanların oranı ise yüzde 11’i kapsıyor.

Gelirimin yüzde 10’u kadarını ve daha azını harcarım diyen anket katılımcılarının sektörleri sırasıyla mobilya, lojistik, çağrı merkezi, elektrik ve elektronik, eğitim, temizlik, gıda, mağazacılık / perakendecilikten oluşuyor. Gelirimin yüzde 50'si kadarını harcarım diyen katılımcıların sektörleri ise hizmet, demir - çelik, üretim, tekstil, güvenlikten oluşuyor.