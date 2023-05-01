Çalışanlar bayramını kutluyor! İl il 1 Mayıs programları
İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır Emek ve İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye'de de 1 Mayıs, bu yıl sendikalarca farklı şehirlerde kitlesel olarak kutlanacak.
İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır Emek ve İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye'de de 1 Mayıs, bu yıl sendikalarca farklı şehirlerde kitlesel olarak kutlanacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Türkiye'nin birçok kentinde kutlanacak.
İllerdeki kutlamaların yer ve saatleri şöyle:
İstanbul
Toplanma: 11.00 | Cevahir Hotel Önü Maltepe
11.00 | İdealtepe Marmaray İstasyonu
Miting: 15.00 | Maltepe Miting Alanı
Ankara
Toplanma: 11.00 | AKM Önü
Miting: 13.00 | Tandoğan Meydanı
İzmir
Toplanma: 12.00 | Cumhuriyet Meydanı
Miting: 13.00 | Gündoğdu Meydanı
Hatay
Toplanma: 16.30 | Necla Duran Parkı
Miting: 17.30 | Defne Sevgi Parkı
Antalya
Toplanma: 14.00 | Aydın Kanza Parkı
Miting: 15.30 | Cumhuriyet Meydanı
Aydın
Toplanma: 11.00 | Taşköprü Mevkii
Miting: 13.00 | Atatürk Kent Meydanı
Muğla
Toplanma: 11.00 | Mehmet Ali Eren Parkı
Miting: 13.00 | Sosyo Kültürel Alan
Adana
Toplanma: 16.00 | Kasım Gülek Köprüsü
Miting: 16.30 | Uğur Mumcu Meydanı
Mersin
Toplanma: 10.30 | Eski TSG Stadyumu
Miting: 13.00 | Cumhuriyet Meydanı
Tarsus
Toplanma: 14.00 | Kleopatra Kapısı
Miting: 16.00 | Cumhuriyet Meydanı
Zonguldak
Toplanma: 10.30 | İstasyon Alanı
Miting: 11.00 | Madenci Anıtı
Bartın
Toplanma: 11.00| Kemerköprü Meydanı
Miting: 12.30| Cumhuriyet Meydanı
Eskişehir
Toplanma: 11.30 | Haller Gençlik Merkezi Karşısı
Miting: 12.30 | Cumhuriyet Meydanı
Diyarbakır
Miting: 12.00 | Dağkapı Meydanı
Ağrı
Miting: 10.00 | Nevzat Bingöl Cd. Dörtyol
Batman
Toplanma: 11.00 | Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önü
Miting: 12.00 | 8 Mart Kadın Parkı Kültür Mahallesi
Hakkari
Miting: 11.00 | Minikent
Urfa
Toplanma: 14.00 | Novada AVM üst kat
Miting: 15.00 | Topçu Meydanı
Antep
Miting: 12.00 | Kırkayak Parkı
Bursa
Toplanma: 12.00 | Eski Atatürk Stadı
Miting: 16.00 | Kent Meydanı
Çanakkale
Toplanma: 12.30 | Eski Salı Pazarı
Miting: 14.00 | Cumhuriyet Meydanı
Balıkesir – Edremit
Toplanma: 10.00 | Edremit Vergi Dairesi önü
Miting | Şehit Hamdibey Meydanı
Samsun
Toplanma: 12.30 | Shell Kavşağı
Miting: 13.00 | Cumhuriyet Meydanı
Giresun
Toplanma: 10.30 | Debboy
Miting: 12.30 | Osman Ağa Meydanı
Sinop
Toplanma: 12.00 | Belediye Kamyon Girişi
Miting: 13.30 | Uğur Mumcu Parkı
Sivas
Toplanma: 11.30 | Ethem Bey Parkı
Miting: 12.30 | Mevlana Miting Alanı
Trabzon
Toplanma: 12.00 | Eski Tedaş Yokuşu
Miting: 13.00 | Trabzon Meydan Park
Artvin
Miting: 12.00 | Atapark
Hopa
Toplanma: 14.00 | Eski Hastane Önü
Miting: 15.00 | Hopa Meydanı
Arhavi
Miting: 11.30 | Cami Meydanı
Rize
Toplanma: 14.00 | İsmail Kahraman KM Önü
Miting: 14.30 | Demokrasi Meydanı
Fındıklı
Toplanma: 11.00 | Tahiroğlu Köprüsü
Miting: 12.00 | Fındıklı Meydanı
Kırşehir
Toplanma: 13.00 | Masal Parkı yanı Türk Büyükleri Parkı
Miting: 14.00 | Cacabey Meydanı
Kocaeli
Toplanma: 11.30 | Yahya Kaptan Gross Market Önü
Miting: 13.00 | Yahya Kaptan Miting ve Etkinlik Alanı (Arasta Park Yanı)
Kırklareli
Toplanma: 11.00 | Kırklareli İşkur Binası
Miting: 12.30 | Cumhuriyet Meydanı