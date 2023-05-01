Çalışanlar bayramını kutluyor! İl il 1 Mayıs programları

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır Emek ve İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye'de de 1 Mayıs, bu yıl sendikalarca farklı şehirlerde kitlesel olarak kutlanacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Türkiye'nin birçok kentinde kutlanacak.

İllerdeki kutlamaların yer ve saatleri şöyle:

İstanbul

Toplanma: 11.00 | Cevahir Hotel Önü Maltepe

11.00 | İdealtepe Marmaray İstasyonu

Miting: 15.00 | Maltepe Miting Alanı

Ankara

Toplanma: 11.00 | AKM Önü

Miting: 13.00 | Tandoğan Meydanı

İzmir

Toplanma: 12.00 | Cumhuriyet Meydanı

Miting: 13.00 | Gündoğdu Meydanı

Hatay

Toplanma: 16.30 | Necla Duran Parkı

Miting: 17.30 | Defne Sevgi Parkı

Antalya

Toplanma: 14.00 | Aydın Kanza Parkı

Miting: 15.30 | Cumhuriyet Meydanı

Aydın

Toplanma: 11.00 | Taşköprü Mevkii

Miting: 13.00 | Atatürk Kent Meydanı

Muğla

Toplanma: 11.00 | Mehmet Ali Eren Parkı

Miting: 13.00 | Sosyo Kültürel Alan

Adana

Toplanma: 16.00 | Kasım Gülek Köprüsü

Miting: 16.30 | Uğur Mumcu Meydanı

Mersin

Toplanma: 10.30 | Eski TSG Stadyumu

Miting: 13.00 | Cumhuriyet Meydanı

Tarsus

Toplanma: 14.00 | Kleopatra Kapısı

Miting: 16.00 | Cumhuriyet Meydanı

Zonguldak

Toplanma: 10.30 | İstasyon Alanı

Miting: 11.00 | Madenci Anıtı

Bartın

Toplanma: 11.00| Kemerköprü Meydanı

Miting: 12.30| Cumhuriyet Meydanı

Eskişehir

Toplanma: 11.30 | Haller Gençlik Merkezi Karşısı

Miting: 12.30 | Cumhuriyet Meydanı

Diyarbakır

Miting: 12.00 | Dağkapı Meydanı

Ağrı

Miting: 10.00 | Nevzat Bingöl Cd. Dörtyol

Batman

Toplanma: 11.00 | Milli Eğitim Vakfı İlkokulu önü

Miting: 12.00 | 8 Mart Kadın Parkı Kültür Mahallesi

Hakkari

Miting: 11.00 | Minikent

Urfa

Toplanma: 14.00 | Novada AVM üst kat

Miting: 15.00 | Topçu Meydanı

Antep

Miting: 12.00 | Kırkayak Parkı

Bursa

Toplanma: 12.00 | Eski Atatürk Stadı

Miting: 16.00 | Kent Meydanı

Çanakkale

Toplanma: 12.30 | Eski Salı Pazarı

Miting: 14.00 | Cumhuriyet Meydanı

Balıkesir – Edremit

Toplanma: 10.00 | Edremit Vergi Dairesi önü

Miting | Şehit Hamdibey Meydanı

Samsun

Toplanma: 12.30 | Shell Kavşağı

Miting: 13.00 | Cumhuriyet Meydanı

Giresun

Toplanma: 10.30 | Debboy

Miting: 12.30 | Osman Ağa Meydanı

Sinop

Toplanma: 12.00 | Belediye Kamyon Girişi

Miting: 13.30 | Uğur Mumcu Parkı

Sivas

Toplanma: 11.30 | Ethem Bey Parkı

Miting: 12.30 | Mevlana Miting Alanı

Trabzon

Toplanma: 12.00 | Eski Tedaş Yokuşu

Miting: 13.00 | Trabzon Meydan Park

Artvin

Miting: 12.00 | Atapark

Hopa

Toplanma: 14.00 | Eski Hastane Önü

Miting: 15.00 | Hopa Meydanı

Arhavi

Miting: 11.30 | Cami Meydanı

Rize

Toplanma: 14.00 | İsmail Kahraman KM Önü

Miting: 14.30 | Demokrasi Meydanı

Fındıklı

Toplanma: 11.00 | Tahiroğlu Köprüsü

Miting: 12.00 | Fındıklı Meydanı

Kırşehir

Toplanma: 13.00 | Masal Parkı yanı Türk Büyükleri Parkı

Miting: 14.00 | Cacabey Meydanı

Kocaeli

Toplanma: 11.30 | Yahya Kaptan Gross Market Önü

Miting: 13.00 | Yahya Kaptan Miting ve Etkinlik Alanı (Arasta Park Yanı)

Kırklareli

Toplanma: 11.00 | Kırklareli İşkur Binası

Miting: 12.30 | Cumhuriyet Meydanı