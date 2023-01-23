Çalışmaya devam etmeyi düşünen EYT'liler dikkat! Yargıtay'dan önemli karar

Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin beklediği EYT düzenlemesi önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmayı planlayan vatandaşlar için Yargıtay çok önemli bir karara imza attı.

Bir kamu kurumunda taşeron işçi olarak çalışan işçi, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etti. İstifa eden işçi, tazminat almadığı gerekçesiyle iş mahkemesine başvuruda bulundu. Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini talep etti.

Kararda; davacının Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamayacağı hatırlatıldı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"- Emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır.

- Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

- Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir.

- Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

- Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir."