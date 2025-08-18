Çanakkale Gelibolu'daki yangın 3. gününde kontrol altına alındı

Gelibolu ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp Eceabat ilçesine ulaşan yangın 3. gününde kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı, yangına ilişkin son durumu aktardı.

Yumaklı, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda Çanakkale / Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."

Yangın nedeniyle kapatılan Tarihi Alan ziyarete açıldı

Öte yandan dün Eceabat ilçesine ulaşan yangın nedeniyle kısmen kapatılan Tarihi Alan'ın kuzey hattının (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ziyarete açıldığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çiftçiler tankerlerle bölgeye su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek olurken, yangınına 12 uçak, 18 helikopter, 343 kara aracı ve 1300 personel çalışmalara katıldı.

Tarihi alanın kuzey hattına girişler durduruldu

Dün Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyaretçilerin güvenliği, yangın söndürme çalışmaları ve alanın korunması amacıyla tarihi alanın kuzey hattına (Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı) ikinci duyuruya kadar girişlerin durdurulduğu, ayrıca Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin de geçici süreyle ziyarete kapalı olacağı bildirildi.