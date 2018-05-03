Çanakkale ve Bolu'da deprem

03 Mayıs 2018

Bugün saat 05.04'te Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin büyüklüğü 4.3 iken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.2 olarak belirledi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssü olarak Tepeköy'ü gösterirken, derinliğini ise 6.5 kilometre olarak kaydetti.

Bolu'da art arda 2 deprem

Çanakkale'de yaşanan depremin ardından Bolu'da art arda iki kez sallandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına göre (AFAD) saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz de sallandı

Öte yandan , Akdeniz'de Rodos Adası açıklarında saat 00.16'da yer sarsıntısı meydana geldiği bildirildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin şiddeti 4,4 oldu.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 47 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 77 kilometre mesafede olduğu belirlendi.