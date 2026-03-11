Çanakkale'de ele geçirilen düşman telgrafları, 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Çanakkale savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19. Fırka Kumandanlığı yaptığı sırada ele geçirdiği düşman telgrafı ve değişen savaş stratejisi 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan emir

Dönemin şartlarına ışık tutan ve Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan emirde, şu ifadeler yer alıyor:

"Karşımızdaki düşman kumandanı telgrafla (buraya imdat gemileri yetiştiriniz) diye müracaat eylediği mevki müstahkemden çalınan telsiz telgraftan anlaşılmıştır. Binaenaleyh karşımızda bir liv yani 4 tabur vardır. Düşmanın takviye kıtaatı almasına meydan vermeyerek harekat-ı taaruziyeye devam ve düşmanı mevzilerinden tard ediniz.

Bunun için bundan evvelki emrimle bildirdiğim vecihle 125. Alay bir taburunu 27. Alaya gönderecek ve diğer kuvvetiyle 14. Alayın ihtiyatını teşkil edecektir. Gerek 14. ve gerekse 27. Alaylarla sol cenahımızdaki diğer kuvvetler hemen alayın gerideki ihtiyatlarını düşmana seri ve kat'i darbeyi vurmak üzere ileri atılınız. 15. Alay hat-ı harb gerisine hareket etti. 13. Alay da harekete hazırdır. Bütün topçu grupları piyademizin ileri hareketini müteakiben takip ve himaye edeceklerdir."

Çanakkale'nin Mustafa Kemal Atatürk'in liderliğinin ve Milli Mücadele'nin temelinin atıldığı yer olduğunu vurgulayan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 111 yıl sonra ortaya çıkan belgelere ilişkin şunları söyledi:

Çanakkale cephesinde bir mukayese yaptığımız zaman bize saldıranlara karşı teçhizat olarak bir zayıflığımız söz konusu. Ancak Mehmetçiğin vatan sevgisi ve imanıyla akıllı yönetim birleşince zaferi getirmiş oldu. Çanakkale, Türk milleti için Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı, vatan ve millet söz konusu olduğunda her şeyin bir kenara bırakıldığı bir karakterdir, bir ruhtur. Çanakkale ruhu da inşallah ebediyen var olacaktır. Çanakkale ruhuna sahip Mehmetçik ve komutanlar Çanakkale'yi geçilmez yapmışlardır."