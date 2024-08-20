Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangını nedeniyle 15 Ağustos'ta girişlerin durdurulduğu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tamamen ziyarete açıldığı bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangını nedeniyle girişlerin durdurulduğu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı ziyarete açıldı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır" ifadelerine yer verildi.