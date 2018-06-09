ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Canikli: Devriye görevini Türkiye ve ABD birlikte yapacak

Canikli: Devriye görevini Türkiye ve ABD birlikte yapacak

Bakan Canikli, "Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak. Yol haritası en kısa zamanda uygulanacak ve tamamlanmış olacak" açıklamasını yaptı.

Canikli: Devriye görevini Türkiye ve ABD birlikte yapacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonuna ilişkin, "Yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyinde yaptığımız operasyonlarda 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Kökten temizlemek için ne yapılması gerekiyorsa şu anda o yapılıyor ve sonuna kadar da gideceğiz." dedi.

"Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak"

Canikli, "Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak. Yol haritası en kısa zamanda uygulanacak ve tamamlanmış olacak." dedi.

Kaynak: AA

Son dakika münbiç canikli membiç

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.