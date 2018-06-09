Canikli: Devriye görevini Türkiye ve ABD birlikte yapacak

09 Haziran 2018

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonuna ilişkin, "Yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyinde yaptığımız operasyonlarda 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Kökten temizlemek için ne yapılması gerekiyorsa şu anda o yapılıyor ve sonuna kadar da gideceğiz." dedi.

"Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak"

Canikli, "Münbiç'te devriye görevini Türkiye ve ABD kuvvetleri birlikte yapacak. Yol haritası en kısa zamanda uygulanacak ve tamamlanmış olacak." dedi.

Kaynak: AA