İsrail’in başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu", Ortadoğu’da savaş senaryolarını tetikledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın Natanz kentine yönelik saldırıyla "nükleer programın kalbinin" vurulduğunu duyurdu. Bu açıklamadan saatler sonra İran misilleme için düğmeye bastı.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selamii, üst düzey ordu ve nükleer yetkililer öldürüldü.

Ardından gece saatlerinde İran, Tel Aviv ve çevresine yüzlerce füze gönderdi. İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi yoğun saldırılar karşısında yetersiz kaldı.

Öte yandan, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın "Tahran yolunun açıldığını" iddia etmesinin ardından, Tebriz'e saldırı gerçekleşti.

İşte dakika dakika çatışmanın 2. gününde yaşananlar:

02.30- İsrail ordusu, Eilat kentinde bir İHA'nın engellendiğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Eilat kentine gönderilen İHA'ya karşı konulduğunu belirtti.

İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, bölgede sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi ise İHA'nın İran'dan atıldığını aktardı.

00.30- İsrail'de bir binanın yıkılması sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İran'ın füze saldırısında İsrail'in kuzeyinde iki katlı binanın yıkılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

00.00- İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırılar düzenliyor

Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

23.45- İsrail'den Yemen'e suikast saldırısı

İsrail ordusu Yemen'deki Husi liderlerini hedef alan hava saldırıları düzenledi

23.40- İran lideri Hamaney: Çaresiz kalacaksınız

Hamaney’in X hesabından paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.

Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine yer verildi.

23.30 İngiltere, Orta Doğu’ya ilave Typhoon savaş uçakları gönderiyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, artan bölgesel savaş endişeleri nedeniyle Orta Doğu’ya Typhoon savaş uçakları da dahil olmak üzere ilave askeri unsur sevk edileceğini duyurdu.

23.10- İran karşı atağa geçti! Füzeler ateşlendi

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İran tarafından füzelerin ateşlendiğini, halka sığınaklara girme uyarısı yapıldığı belirtildi.

23.00- İsrail ordusu: Sığınaklara yakın olun

İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi.

22.30- İran Devlet Televizyonu: Ağır ve yıkıcı misilleme yapılacak

İran devlet televizyonu, İsrail’e karşı "ağır ve yıkıcı" misilleme saldırılarının önümüzdeki saatlerde beklendiğini duyurdu.

22.00- İran: Tanımlanamayan bir cisim vuruldu

İran medyası, İran hava savunma sistemlerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kenti üzerinde "tanımlanamayan bir cismi" vurduğunu bildirdi.

21.30- İsrail'de olağanüstü hal kısıtlamaları uzatıldı

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.

21.00- Irak, ABD'den "İsrail'in Irak'ın hava sahasını kullanmamasını" istedi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah Numan, yaptığı yazılı açıklamada, topraklarının, sularının ve hava sahasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

20.40- İsrail ordusu: Şu anda İran'ı vuruyoruz

İsrail ordu sözcüsü İran'ın saldırılarının bitmediğini söyleyerek, "Şu anda İran'ı vuruyoruz. Yerden yere füze sistemlerini yok edeceğiz" açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. Boğaz herhangi bir sebepten kapatılırsa petrol fiyatlarında yüklü artış bekleniyor.

20.00- İran, Kum kentinde İsrail'e ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

Kum Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kum semalarında 3 İsrail İHA'sı imha edildi.

İran'ın Fordo'daki nükleer tesisi Kum kentinin yakınlarından yer alıyor.

19.20- İran sokaklarında "intikam, intikam" sloganları

Başkent Tahran'daki Azadi ve İmam Hüseyin Meydanlarından yürüyüşe geçen binlerce kişi İnkılap Meydanı'nda buluştu.

İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık gerçekleştirdiği füze operasyonlarından dolayı yetkililere teşekkür eden göstericiler, İsrail'e karşı daha güçlü saldırılar yapılması çağrısında bulunarak, "İntikam, intikam" sloganları attı.

19.10- Umman: İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek

ABD ile İran arasında Umman arabuluculuğunda gerçekleştirilen nükleer konulu müzakereler, İsrail’in saldırılarının ardından sekteye uğradı. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, yarın başkent Maskat’ta yapılması planlanan nükleer görüşmelerin 6. turuna ilişkin, "Yarın yapılması planlanan İran-ABD görüşmeleri artık gerçekleşmeyecek. Ancak diplomasi ve diyalog, kalıcı barışa ulaşmanın tek yoludur" açıklamasını yaptı.

18.30- İran'ın Kangan Limanı'nda patlama

İran medyası Buşehr eyaletindeki limanda büyük patlama olduğunu duyururken , İsrail'in LPG tanklarını hedef aldığı, İran'ın güneyindeki en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ın vurulduğunu duyurdu.

17.40- Netanyahu: 'İran'da her yeri vuracağız'

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ayetullah rejiminin her yeri ve her hedefi vurulacak" açıklamasında bulundu.

17.30- İsrail Ordu Radyosu, İran'ın bu gece yeni füze saldırısı başlatmasının beklendiğini belirtti

İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'ın gece saatlerinde ülkeye yeni füze saldırıları düzenleyeceği uyarısında bulunduğunu bildirdi. Saldırıların cuma gecesi görülen misilleme saldırılarına benzeyeceği aktarıldı.

15.50- İsrail: 'Tahran artık dokunulmaz değil'

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 70'ten fazla savaş uçağıyla gece boyunca Tahran'a hava saldırıları düzenlediklerini belirtti. Bu saldırılarda 40'a yakın yerin hedef alındığı söyleyen Defrin, "Tahran artık dokunulmaz değil." ifadelerini de kullandı.

15.17- İran'da provokasyon suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı

İran’ın Yezd kentinde İsrail saldırılarının ardından sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı içerikler paylaşan ve gizli sınıflandırmaya tabi bölgelerin görüntülerini çeken 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

14:34 – ABD 2 savaş gemisi gönderiyor

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon, ABD'li ve İsrailli askerleri korumak için Akdeniz'e 2 adet savaş gemisi gönderiyor.

14.05 – 3 nükleer bilim insanı daha hayatını kaybetti

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 3 nükleer bilim insanının daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Ali Bekayi Kerimi, Mansur Asgeri ve Said Borci adlı 3 bilim insanının daha hayatını kaybetmesiyle, saldırılarda hayatını kaybeden bilim insanlarının sayısı 9'a ulaştı.

13.01 – İsrail Savunma Bakanı: 'Tahran yanacak'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın saldırılarının sürmesi durumunda, "Tahran'ın yanacağını" söyledi. Katz, "Hamaney, İsrail’e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak." ifadelerini kullandı.

12.50 – İran: 'ABD'yle nükleer müzakereler anlamsız hale geldi'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail saldırıları sonrası ABD ile yapılması planlanan nükleer müzakerelerin anlamsız hale geldiğini açıkladı.

İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta yarın yapılması planlanıyordu.

12.47 – İran: 'Bir binada 20'si çocuk 60 kişi hayatını kaybetti'

İran devlet televizyonu, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda Çamran semtindeki 14 katlı bir binanın hedef alındığını ve binada 20'si çocuk 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

12.31 – Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın vurulduğu iddiası

İran’ın dün gece İsrail’e düzenlediği füze saldırısında, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı kompleksinde bir noktanın hedef alındığı iddia edildi. İsrail basının da ise henüz böyle bir haber yer almadı.

12.21 – 'İsrail pişman olana kadar devame edeceğiz'

İran devlet televizyonuna konuşan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail pişman olana kadar operasyonlara devam edeceklerini kaydetti.

12.10 – İsrail, Tebriz'e saldırdı

İsrail, İran topraklarında yeni saldırılar düzenledi. İran medyası, özellikle Tebriz ile batı ve kuzeybatı bölgelerinin hedef alındığını duyurdu.

12.05 – İran'dan İsrail'e füzel saldırısı

İran, İsrail’e yönelik balistik füze saldırıları gerçekleştirdi.

11.55 – İran'dan 3 ülkeye tehdit

İran; Fransa, ABD ve İngiltere'ye, İsrail'e yönelik saldırılarını engellemeye çalışmaları halinde bölgedeki üs ve gemilerini vuracakları söyleyerek tehdit etti.

11.46 – Lübnan hava sahasını tekrar açtı

Lübnan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

11.29 – İsrail, 'Tahran yolunun açıldığını' iddia etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek, İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini açıkladı.

11.25 – Macron'dan İsrail'e destek açıklaması

Taraflara sağduyu çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ı nükleer alanda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

İsrail'in güvenliğini desteklerini söyleyen Macron, "Eğer İran, misilleme olarak İsrail’e saldırırsa, Fransa, sahip olduğu imkanlar çerçevesinde ve uygun koşullar altında İsrail’in korunması ve savunulması için operasyonlara katılabilir." ifadelerini de açıkladı.

10.20 – İran, ABD üslerini de hedef alacak!

İran devlet ajansı Fars’ın geçtiği habere göre, ülkenin cuma gecesi gerçekleştirdiği saldırılarla sınırlı kalmayacak şekilde bölgedeki askeri operasyonlarını sürdüreceği bildirildi. İsmi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran’ın önümüzdeki günlerde bölgede bulunan ABD üslerini de hedef alacağı belirtildi.

09.01 – İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı hala kapalı

Ürdün hava sahasının açılmasına rağmen İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı kapalı kalmaya devam ediyor. İsrailli yetkililer dün bir sonraki duyuruya kadar geliş ve gidiş yönündeki tüm uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

08.20 – Ürdün hava sahası tekrar açıldı

Ürdün Sivil Havacılık Komisyonu yerel saat ile 07:30 itibarıyla hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

07.53 – İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail Ordusu resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu. Duyuruda gerçekleştirilen saldırılara ilişkin görüntüler de yer aldı.

07.07 – İsrail'de can kaybı

İran’ın sabah saatlerinde Tel Aviv’e düzenlediği füze saldırısında 2 kişi öldü, 3’ü ağır 21 kişi yaralandı. İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv’in güneyindeki çok sayıda binanın hedef alındığını aktardı.

06.10 – Tahran'da patlama sesleri

İran'ın başkenti Tahran'da gece boyunca süren patlamalar sabah saatlerinde de devam etti. Yerel kaynaklar, halkın endişe içinde sığınaklara yöneldiğini belirtti.

04.30 – İran’dan yeni füze saldırısı

Tel Aviv’de yeniden sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısının başladığını duyurdu. Saldırının bu kez daha geniş menzilli füzelerle gerçekleştirildiği iddia edildi.

01.30 – Yaralı sayısı artıyor

İran’ın gece saatlerinde başlattığı misilleme saldırılarında en az 63 kişi yaralandı. Yaralıların çoğu Demir Kubbe sisteminin devre dışı kaldığı bölgelere isabet eden füzeler nedeniyle oluşan yıkımlardan etkilendi.

01.10 – Tel Aviv yeniden hedefte

İran, Tel Aviv’i bir kez daha hedef aldı. Görgü tanıkları, füzelerin doğrudan şehir merkezine düştüğünü belirtti. Hayber füzesi kullanımına başlandığı iddia edildi.

01.00 – "Dünya şoke olacak"

İran Devrim Muhafızları Komutanı, "Amerika bizi müzakerelerle oyaladı. Hayber füzeleri ile dünya gördükleri karşısında şoke olacak" açıklamasında bulundu.

Not: Hayber füzesi nedir?

Geçtiğimiz yıllarda İran ordusunun envanterine eklenen Hayber balistik füzeleri, katı yakıtla çalışıyor. 1450 km menzile sahip olan ve Tri-konik harp başlığına sahip Hayber füzeleri bir hipersonik süzülme aracını (HGV) andırırken düşük yörünge uçuşundaki manevra kabiliyetleri sayesinde savunma sistemlerini aşmakta oldukça başarılı olabiliyor.

00.50 – Hamaney’in konutu vuruluyor iddiası

The New York Times, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in konutunun hedef alındığını yazdı. Bölgede şiddetli patlamalar yaşandığı bildirildi.

Geçtiğimiz güne dair gelişmeler aşağıdaki haberimizde: