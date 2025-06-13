İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın 225 kilometre güneyindeki Natanz kentini vurdu.

Yerel saatle 03.30 sıralarında (TSİ 03.00) başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu.

Kısa süre sonra İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a yönelik saldırıyı duyurdu ve yakın gelecekte misilleme beklendiğini belirterek ülkede ‘olağanüstü hâl’ ilan etti.

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, saldırının “İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbini vurduğunu” ve “gerektiği kadar süreceğini” söyledi.

İsrail saldırıları kapsamında İran'ın başkenti Tahran da vuruldu.

Saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürüldü.

Eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Feridun Abbasi ile nükleer bilimci olan İran İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi de hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

ABD'nin saygın gazetelerinden The New York Times, Tahran çevresindeki en az altı askeri üssün ve askeri komutanların evleri ile pek çok konutun vurulduğunu yazdı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğu açıkladı.

Gece saatlerine girildiğinde ise İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi. Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de gece boyu siren sesleri yankılanırken ülkenin ünlü "demir kubbe" savuması sistemi İran füzeleri tarafından delindi.

İran’ın füze saldırılarında İsrail'in Ramat Gan kentinde binalar yıkıldı, çok sayıda kişi tahliye edildi

İşte karşılıklı olarak İsrail-İran saldırılarında dakika dakika yaşananlar

14 Haziran | 07.07 - İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinde 2 kişi öldü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

14 Haziran | 06.10 - Tahran'da patlama sesleri

İran'ın başkenti Tahran'da halk, zaman zaman meydana gelen patlama sesleri ile güne başladı.

14 Haziran | 04.30 - İran yeni saldırı başlattı

Tel Aviv’de yeniden sirenler çalarken, İsrail ordusu İran’dan yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurdu.

14 Haziran | 01.30: İran'ın düzenlediği saldırılarda en az 63 kişi yaralandı

İran'ın misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında en az 63 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin acil yardım servisi Magen David Adom Direktörü Eli Bin'den aktardığına göre, yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

14 Haziran | 01.10: Tel Aviv'de sirenler çalıyor

İran gece saatlerinde yeniden İsrail'in merkezi Tel Aviv'i vurmaya başladı. Canlı yayın görüntülerinde Demir Kubbe'nin pek faydalı olmadığı görünürken, İddiaya göre İran Hayber füzesini kullanmaya başladığı belirtildi.

14 Haziran | 01.00: "Dünya gördükleriyle şok olacak"

İran Devrim Muhafızları Komutanı: Amerika bizi müzakerelerle aldatmaya çalıştı, biz onların kibri karşısında dik durduk. Hayber füzeleri yakında fırlatılacak; dünya gördükleriyle şoke olacak.

14 Haziran | 00.50: Hameney'in evi saldırı altında

The New York Times'ın bölge vatandaşlarına dayandırdığı habere göre, Hamaney'in evi saldırı altında olduğu belirtildi.

13 Haziran | 23.40 İsrail yeniden vurmaya başladı

Gelen son dakika bilgisine göre İsrail'in yeniden Tahran'ı vurduğu belirtildi. Şehirde patlama seslerinin geldiği bilgisi aktarıldı.

13 Haziran | 23.25: Askeri teçhizatların olduğu sanayi tesisleri hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail’e yönelik düzenlenen "Sadık Vaat-3" operasyonuna ilişkin yayınlanan ikinci bildiride, "İran’a yönelik saldırıların kaynağı olan askeri merkezler ve hava üslerinin yanı sıra, Siyonist rejim ordusunun özellikle Filistin ve mazlum Gazze halkına karşı işlediği saldırılarda kullandığı füze ve askeri teçhizatların üretildiği sanayi tesisleri hedef alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

13 Haziran | 23.15: Netanyahu, İran halkının yanında olduklarını iddia etti

İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından Netanyahu’nun İran halkına yönelik açıklamalarına yer verildi.

"İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, (İran) rejime karşı" olduğunu öne süren Netanyahu, "İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini" öne sürdü.

13 Haziran | 23.00: İran hava sahası 14.00'a kadar kapalı kalacak

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.

Buna göre, ülkenin hava sahasının yarın saat 14:00'e kadar uçuşlara kapalı olacağı belirtildi.

13 Haziran | 22.40: İran'da nükleer sızıntı var

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, iran’ın %60 saflıkta uranyum ürettiği yerüstü tesis tamamen imha edildiğini belirtirken, Natanz nükleer tesisinde radyolojik ve kimyasal kirlilik mevcut olduğunu açıkladı. Tesisin içinde hem radyoaktif maddelere hem de kimyasal bileşenlere bağlı ciddi bir kontaminasyon yaşandığı bildiriliyor. Bu durumun, hem çalışanları hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabileceği açıklandı.

13 Haziran | 22.20: İran, İsrail’e ait iki F-35 savaş uçağını imha etti

İran’dan İsrail’e yönelik misilleme saldırıya ilişkin açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla ilişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e ait iki F-35 savaş uçağı ile çok sayıda İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından başarıyla vurularak imha edildiğini duyurdu.

Açıklamada, vurulan savaş uçaklarının pilotlarının akıbetinin henüz bilinmediği ve konunun araştırıldığı belirtildi.

13 Haziran | 22.10: İsrail Savunma Bakanı Katz: İran kırmızı çizgimizi aştı

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın yoğun sivil nüfus olan bölgeleri hedef aldığını ve İran rejiminin bedelini ağır ödeyeceğini söyledi.

13 Haziran | 22.00: İran operasyonun adını 'Sadık Vaat-3' olarak duyurdu

İsrail'in İran'a düzenlediği, sivil ve üst düzey askerlerin hayatını kaybettiği saldırıya işaret edilen açıklamada, "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Sadık Vaad-3' Operasyonu kapsamında vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

13 Haziran | 21.30: İran’ın füze saldırısında 7 yer isabet aldı

İsrail ordu radyosu İran'nın füze saldırılarında 7 yerin isabet aldığını duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

13 Haziran | 21.00: İran füzeleri ateşledi! Tel Aviv'den dumanlar yükseliyor

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi. Öte yandan Tel Aviv'den dumanların yükseldiği gözüktü.

13 Haziran | 20.30: İran Dini Lideri Hamaney'den sert açıklamalar

"İran yarım yamalak bir tepki ile yetinmeyecek. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’i çaresiz bırakacak ve kötü niyetli siyonist oluşumu acınacak bir hale getirecek"

13 Haziran | 20.25: Tahran'a saldırı gerçekleşti

İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.

Verilen karşılık sırasında Tahran'ın merkezinden gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.

İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.

13 Haziran | 20.00: İngiltere Başbakanı Starmer, Netanyahu ile telefonda görüştü

İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini belirten Starmer, İran'ın nükleer programından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Starmer, tüm bölgenin istikrarı için tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğini vurguladı.

13 Haziran | 18.45: Tahran'da patlama sesleri

İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuldu.

13 Haziran | 18.20: İngiliz, Fransız ve Alman liderler Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, “Liderler tüm tarafları bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak gerilimi düşürmek için itidalli olmaya çağırdı.” ifadeleri kullanıldı. İsrail’in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyen liderler, sorunları çözmede askeri yöntemlerin değil diplomasinin önemine vurgu yaptı.

13 Haziran | 15:27: Saldırıların bilançosu belli oldu!

İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı, İsrail’in İran’a saldırılarında 78 kişinin öldüğünü 329 kişinin yaralandığını duyurdu

13 Haziran | 15:02: Hemadan kentinde patlama sesleri

Saldırıları sürdüren İsrail'in Hamedan kentini de bombaladığı, şehirde patlama seslerinin yankılandığı öğrenildi.

13 Haziran | 14:12: Erdoğan'dan İran saldırısına ilk tepki!

İran'a yönelik saldırıyı lanetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir" dedi.

13 Haziran | 12.50: Pezeşkiyan: Siyonist rejim pişman olacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin canice saldırısı gerçekleşir gerçekleşmez, cumhurbaşkanı ve hükümet ekibi olay yerinin yönetimini devraldı ve bu konuda bakanlar kurulu özel bir toplantı yaptı" denildi. İran Cumhurbaşkanı, "Siyonist rejim bugünkü eyleminden pişmanlık duyacak" dedi.

13 Haziran | 12.34: İsrail bu kez de Tebriz'i vurdu

Sabahın erken saatlerinde İran'a yönelik 'Yükselen Aslan' operasyonu başlatan İsrail, hava saldırısının tamamlandığını duyurmuştu. Ancak İsrail ordusu İran'ın kuzeyine yeni bir hava saldırısı düzenleyerek Tebriz'i vurdu.

13 Haziran | 09.50: Geleneksel ve sosyal medyaya uyarı

İran Başsavcılık Makamı, geleneksel medyaya ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik bir mesaj yayınladı. Başsavcılık, halkın psikolojik güvenliğine zarar verebilecek konuların tartışılmasından imtina edilmesi yolunda bir çağrı yaptı.

Yetkililer, “yanlış içerik” yaymak veya “halkın psikolojik güvenliğini bozmak” suçlamasıyla yasal işlem başlatılacağı konusunda uyarıda bulunuyorlar.

13 Haziran | 09.15: Ürdün, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, İsrail'in İran’a saldırısının ardından, bölgedeki gerilim nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

13 Haziran | 09.05: İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran, İsrail'in düzenlediği saldırıların ardından, ABD ile 15 Haziran'da Umman'da yapılması planlanan nükleer müzakereleri durdurma kararı aldı.

13 Haziran | 09.02: 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden nükleer bilim insanlarının isimlerini belli oldu:

Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi.

13 Haziran | 09.00: Devrim Muhafızları'nın başkomutanı belli oldu

İran Lideri Ali Hamaney, eski Kudüs Gücü Komutanı General Vahidi'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nun başına getirildiğini duyurdu.

13 Haziran | 08.30: Saldırılarda kimler öldü, kimler yaralandı?

* İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

* İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami

* Hatam-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı Gülam Ali Reşit

* Eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, nükleer bilimci Feridun Abbasi

* Ayetullah Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Şamkani (ağır yaralı)

13 Haziran | 08.10: İran'dan misilleme girişimi

İsrail ordusu, İran'ın misilleme yaparak son birkaç saat içerisinde İsrail'e karşı 100’den fazla insansız hava aracı yönlendirdiğini öne sürdü.

13 Haziran | 07.53: Trump: Gerekirse İsrail’i savunacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, nükleer müzakerelere açık kapı bıraktı ancak “Gerekirse İsrail’i savunacağız” diyerek Tahran’a net bir mesaj verdi.

13 Haziran | 07.28: Genelkurmay Başkanı Bakıri öldü

İran devlet televizyonu, İsrail'in düzenlediği saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakıri, İran ordusunun en üst düzey komutanıydı.

13 Haziran | 07.05: Netanyahu: Sığınaklardan çıkmayın

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail vatandaşlarına seslendi.

Ordunun talimatlarına uymaları çağrısında bulunan Netanyahu, ayrıca, vatandaşların uzun bir süre boyunca sığınaklarda kalmak zorunda kalabileceklerini de belirtti.

13 Haziran | 07.00: Ve Hamaney'den intikam mesajı

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırıları sonrası yazılı açıklama yaptı.

Hamaney mesajında, İsrail'in yerleşim yerlerine yönelik saldırı ile "kötü doğasını" gösterdiğini anlatarak, "Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir" ifadesini kullandı.

06:55: Saldırıların ilk bilançosu belli oldu

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

13 Haziran | 06:50: BM'den itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü, İran ve ABD arasındaki nükleer gelişmeler sürerken İsrail’in saldırılarından bilhassa kaygı duyduklarını açıkladı.

BM sözcüsü hem İsrail’e hem İran’a itidal azami itidal ve ne pahasına olursa olsun bölgenin üstesinden gelemeyeceği daha derin bir çatışmadan kaçınma çağrısı yaptı.

13 Haziran | 06.13: Devrim Muhafızları Komutanı öldü

İsrail İran'ın Natanz'daki nükleer tesislerini hedef alırken başkent Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini de vurdu. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüeyin Selami'nin hayatını kaybetti.

13 Haziran | 05:53: İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Ebufalz Şikarci, ABD ve İsrail'in saldırılar için “ağır bedel” ödeyeceğini söyledi.

İranlı sözcü, “Silahlı kuvvetler bu Siyonist saldırıya kesinlikle yanıt verecek” dedi.

13 Haziran | 04.20: Netanyahu'dan ilk açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Az önce İsrail, İran'ın İsrail'in varlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için hedefli bir askeri operasyon olan 'Yükselen Aslan Operasyonu'nu başlattı. Bu operasyon, tehdidi ortadan kaldırmak için gereken süre boyunca devam edecek.

* Son aylarda İran, daha önce hiç atmadığı adımlar attı, zenginleştirilmiş uranyumu silah haline getirmek için adımlar attı.

* Durdurulmazsa İran çok kısa bir sürede nükleer silah üretebilir. Bu bir yıl olabilir. Birkaç ay içinde, bir yıldan az bir sürede olabilir. Bu, İsrail'in varlığını tehdit eden açık ve mevcut bir tehlikedir.

13 Haziran | 03.55: ABD’nin bir dahli yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında ABD’nin bir dahli olmadığını savundu. Rubio, “İlk önceliğimiz bölgedeki ABD güçlerini korumak” ifadesini kullandı. ABD’li bakan, İsrail’in kendini korumak için bu eylemin gerekli olduğuna inandığını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

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