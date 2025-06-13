İsrail İran'ı vurdu: Yükselen Aslan Operasyonu’nda kaç kişi, kimler öldü?
İsrail'in İran'a yönelik 'Yükselen Aslan Operasyonu' dünyanın gündemine oturdu. İran'ın nükleer programını hedef alan saldırılarda rejim büyük darbe aldı. Peki İsrail saldırılarında kimler öldü?
İsrail bu sabah İran’a yönelik ‘Yükselen Aslan Operasyonu’ başlattı.
İran’ın nükleer programını hedef alan saldırılarda Tahran Yönetimi büyük darbe aldı.
İran savunması ve nükleer programının tepe isimleri saldırılarda öldürüldü.
Peki ‘Yükselen Aslan Operasyonu’nda kaç kişi öldü, kimler öldü?
* İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri
* İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami
* Hatam-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı Gülam Ali Reşit
* Eski İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, nükleer bilimci Feridun Abbasi
* İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi
* Nükleer bilim insanı Abdulhamid Menuçehr
* Nükleer bilim insanı Ahmed Rıza Zülfikari
* Nükleer bilim insanı Emir Hüseyin Fıkhi
* Nükleer bilim insanı Motlabizade
Saldırılarda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Şamkani’nin ağır yaralandığı ifade ediliyor.