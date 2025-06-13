İsrail İran'ın Natanz'daki nükleer tesislerini hedef alırken başkent Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini de vurdu.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüeyin Selami hayatını kaybetti.

Hüseyin Selami kimdir?

İslam Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail saldırılarında öldürülen en üst düzey İranlı lider olabilir.

BBC'nin aktardığına göre; Selami, İran-Irak Savaşı'nın patlak verdiği 1980 yılında Devrim Muhafızları'na katıldı.

Askeri rütbelerde yükselirken, ABD ve müttefiklerine karşı sert söylemleriyle tanındı.

2000'li yıllardan bu yana, İran'ın nükleer ve askeri programlarına katılımı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi ve ABD tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.

2024 yılında İran'ın İsrail'e ilk kez doğrudan askeri saldırı düzenlediği ve 300'den fazla insansız hava aracı ve füze kullandığı sırada Devrim Muhafızları'nın başındaydı.

Son günlerde İsrail ile gerginliklerin tırmanması üzerine Selami, perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın “her türlü senaryo, durum ve koşula tamamen hazır” olduğunu söylemişti.

Selami, “Düşman, İran'la İsrail'in kuşatması altındaki savunmasız Filistinlilerle savaştığı gibi savaşabileceğini düşünüyor. Biz savaşta sınanmış ve deneyimliyiz” demişti.