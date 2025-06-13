İran Dini Lideri Hamaney’den misilleme sinyali: Acı ve ıstıraplı bir kader sizi bekliyor

İran Dini Lideri Ali Hamaney, İsrail’in son saldırılarına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Devlet televizyonu aracılığıyla yayımlanan yazılı mesajında Hamaney, İsrail'in İran topraklarına yönelik saldırılarında bazı komutanlar ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirtti.

Hamaney, İsrail’in yerleşim alanlarına yönelik saldırılarla “kötü doğasını” bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, “Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir” dedi.

İran silahlı kuvvetlerinin bu saldırıları yanıtsız bırakmayacağını vurgulayan Hamaney, hayatını kaybeden komutan ve bilim insanlarının yerine geçecek kişilerin görevlerini derhal üstleneceğini kaydetti.

Açıklamasında İsrail’e çok sert ifadelerle yüklenen Hamaney, “Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstırap dolu bir kader hazırlamıştır ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır” ifadelerini kullandı.

İran ile İsrail arasındaki gerilim, son saldırılarla birlikte yeniden tırmanmış durumda. Tahran yönetiminin, Hamaney’in mesajında dile getirdiği misilleme sinyalleri, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.