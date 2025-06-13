İsrail bu sabaha karşı Natanz kentinde İran'ın uranyum zenginleştirme tesislerini hedef aldı.



Tel Aviv yönetimi başkent Bağdat'ı da hedef alırken, saldırıda İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile birlikte üst düzey isimler öldürüldü.

Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesiyle birlikte petrol fiyatları da fırladı.

Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından petrol fiyatları, yaklaşık yüzde 13 yükseldi.

Brent petrol ve ham petrol fiyatlarında son durum

Saldırı haberlerinin ardından Brent petrolde sert hareketler görüldü. Arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 78 doları aşmasının ardından saat 09.00 itibarıyla yüzde 6,65 yükselişle 73,95 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,52 yükselişle 73,15 dolardan işlem görüyor. Saldırının ardından Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünde 77,58 dolara kadar yükseliş görüldü.

"Petrol tesisleri zarar görmedi"

Saldırıların ardından açıklama yapan İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, İsrail'in saldırılarında ülkenin petrol tesislerinin zarar görmediğini duyurdu.

Şirketin İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir" ifadelerine yer verildi.