Yatırımcılar İsrail'in İran'ın nükleer program tesislerine saldırması ve Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasıyla yatırımcılar güvenli liman olarak görülen varlıklara akın etti.

Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldürüldü. İran'dan gelen ilk açıklamada ise İsrail ve ABD'ye ağır bedel ödetileceği ifade edildi. ABD ise saldırılardan haberdar olmadığını söyledi.

Yaşanılan gelişmelerin ardından bazı yatırımcılar da güvenli liman olarak görülen dolar ve İsveç frankına yöneldi.

Dolara olan talep arttı

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından dolara olan talep artarken, altın ve İsviçre frankı gibi güvenli varlıklar da değer kazandı.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin büyük bölümü ise düşüyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 98.40 seviyesine kadar yükselmesinin ardından saat 08.50 itibarıyla yüzde 0,60 artışla 98.7 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda Euro/dolar endeksi ise yüzde 0,50 düşüşle 1,1527 seviyesinde.

Yen, dolar karşısında yüzde 0,1 geriledi, dolar/yen 143,63’e yükseldi.

Dolar/TL ve Euro/TL'de son durum

Küresel piyasalardaki gelişmeler yurt içi piyasalara da yansıdı.

Türk lirası sabah saatlerinde dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/TL 08.50 itibarıyla 0,20 yükselişle 39,4324 seviyesinden işlem gördü.

Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,50 düşüşle 45,52 seviyesinden işlem görüyor.