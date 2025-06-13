İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçti.

Altın fiyatları, İsrail saldırısının ardından Ortadoğu'da gerilimin tırmanmasıyla yaklaşık iki ayın zirve seviyesine yükselirken haftalık kazanımını yüzde 3'ün üzerine taşıdı.

Ons altın fiyatları 22 Nisan'da kaydedilen 3 bin 500 dolarlık rekordan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın tarafında ise yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

Ons altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Saldırı haberlerinin ardından 3 bin 444 dolara kadar ulaşırken gram altın tarafında ise gece saatlerinde 4 bin 379 lira ile rekor kırıldı.

Ons altın fiyatları saat 08.20 itibarıyla yüzde 1,2'lik yükselişle 3 bin 425 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda dolar/TL ve ons altın fiyatları üzerinden hesaplanan gram altın fiyatları ise yüzde 1,41 yükselişle 4 bin 344 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 7 bin 104 liradan satılırken, Cumhuriyet altını 28 bin 329 liradan satılıyor.

Analistler ne bekliyor: Altında yükseliş devam eder mi?

KCM Trade’in baş piyasa analisti Tim Waterer, "Orta Doğu’daki çatışmalarda yaşanan bu son artış, şimdilik ticaret müzakerelerine odaklanılmasını engelledi ve yatırımcılar buna karşılık olarak güvenli liman varlıklarına yöneldi. Altın, hava saldırıları haberiyle 3400 dolar civarındaki direnci aştı ve tırmanış devam ederse daha fazla yükseliş olabilir" dedi.

Saxo Capital Markets Stratejisti Charu Chanana ise "İran’ın misilleme riski,buna ABD üslerine yönelik tehditler de dahil, belirsizliği artırıyor ve güvenli limanlara yönelimi destekliyor. Zaten gergin olan piyasalarda risk iştahı azalmışken, altının sadece çatışma riskine karşı değil, aynı zamanda enflasyon ve oynaklıktaki olası artışlara karşı da bir korunma aracı olarak değerini koruması muhtemel" dedi.