CANLI: Yerel Seçim 2024: Eskişehir seçim sonuçları... CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de kazandı!

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Eskişehir’de verilen oylar sayılırken, ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Son 3 dönemi CHP olmak üzere toplamda 5 dönem Yılmaz Büyükerşen'in belediye başkanlığı yaptığı Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığı AK Parti'nin yönetimine geçecek mi?

Büyükerşen'in ardından CHP'den aday gösterilen Ayşe Ünlüce mi yoksa AK Parti'nin adayı olan İdris Nebi Hatipoğlu mu başkanlığı alacak?

İşte Eskişehir seçimlerinde son durum…

Sandıkların yüzde 86.32'si açıldı...

Ayşe Ünlüce: Yüzde 49.18

İdris Nebi Hatipoğlu: Yüzde 39.26