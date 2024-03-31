CANLI Yerel Seçim 2024: İzmir seçim sonuçları... Sürpriz olmadı: CHP'li Cemil Tugay kazandı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 17.00'da İzmir'de de sandıklar kapandı. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri yapıldı.

CHP adayı Cemil Tugay ile AK Parti adayı Hamza Dağ'ın yarıştığı İzmir seçimlerinde sonuçlar belli oldu.

İşte İzmir yerel seçim 2024 sonuçları

Açılan Sandık: Yüzde 74.93

CHP adayı Cemil Tugay: Yüzde 48.35

AK Parti adayı Hamza Dağ: Yüzde 37.05