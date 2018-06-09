Çatışmada yaralanmıştı, 16 gün sonra şehit oldu
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Uğur Sağlam, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görevli Uzman Çavuş Sağlam, 24 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmıştı.
Sağlam'ın tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Şehidin cenazesi, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde yarın törenle toprağa verilecek