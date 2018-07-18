Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, gün içinde Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile de telefonda görüşmüştü.
Kaynak: AA