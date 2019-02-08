Çavuşoğlu: BM raportörünün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor

08 Şubat 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin, "Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli." dedi.

Çavuşoğlu, "BM'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA