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Çavuşoğlu: BM raportörünün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin, "Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli." dedi.

Çavuşoğlu: BM raportörünün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin, "Raportörün burada özellikle bulguları bizim bugüne kadar tespitlerimizle örtüşüyor bu da önemli." dedi.

Çavuşoğlu, "BM'nin, konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dunya.com

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