Çavuşoğlu: Çin ile iş birliğimizi sürdüreceğiz

15 Haziran 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin halkı için koruma talep eden kararın kabul edilme sürecinde, daha önceki BM kararında çekimser oy kullanan ülkelerle temasa geçildiğini hatırlatarak, "Bu aradığımız ülkelerin yüzde 90'ının bu sefer 'evet' verdiğini görüyoruz. Afrika ülkeleri var, Bosna Hersek var, Gürcistan var. Maalesef bir önceki tasarıda 'evet' oyu veren bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ise bu oylamada 'çekimser' oy kullandı." dedi.

Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'de bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çalışma ziyareti kapsamında ilişkilerin geleceği bakımından son derece önemli ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Çin ile ilişkilere verdiği önem nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü olsa da Çin’e çalışma ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

İki ülkenin, liderlerinin çizdiği çerçeve doğrultusunda ilişkileri daha ileriye götürme konusunda kararlı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye-Çin arasındaki ticareti artırmak istediklerini kaydetti.

Türkiye ve Çin'in önemli stratejik projelerin hayata geçirilmesi için birlikte çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, "Yenilenebilir enerji ve nükleer enerji santrali, üçüncü nükleer enerji santralinin inşa edilmesi gibi önemli konuları da bugün değerlendirdik. Yine savunma sanayi konusunda da birlikte çalışabiliriz, ortak projeler var. Turizm konusunda ise Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısında neredeyse yüzde 100 artış var, yüzde 98 artış var." diye konuştu.

Çin'in en büyük firmalarının başkanları ve yöneticileriyle çalışma yemeğinde bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, Çinli iş insanlarının Türkiye'ye yatırımlarını artırmayı istediğini vurguladı.

Güvenlik ve terörle mücadele konularını da ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin birbirini bu konuda desteklemeye devam edeceğini, güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çin hükümetinin, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı konusunda attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Çavuşoğlu, atılan adımları uygulamada görmek istediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Çin'nin bölgesel ve uluslararası konularda daha aktif bir tutum sergilediğine dikkati çekerek, "Çin'in özellikle sorunların çözümüne yönelik sergilediği duruş bizim takdirle karşıladığımız bir politikadır. Bölgesel konularda da uluslararası konularda da Çin ile görüş ve tutumlarımızın örtüştüğünü görüyoruz. Sorunların çözümü için özellikle siyasi ve barışçıl çözümler için Çin ile iş birliğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Çin'in bölgedeki sorunlara tarafsız ve yapıcı yaklaşımını da takdirle karşıladıklarını aktardı.

BM Genel Kurulu'nun Filistin kararı

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen, Filistin halkı için koruma talep eden kararın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İstanbul'daki olağanüstü zirvesinde kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan unsurlardan biri olduğunu söyledi.

İİT Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen bildirgedeki unsurların takibinin yapılacağı ve somut adımlar atılacağını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunlardan bir tanesi de Filistinlilerin korunmasıyla ilgili. Uluslararası camia ve BM bu konuda inisiyatif almalıdır." diye konuştu.

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen kararda, Genel Sekreter'e bir görüş bildirmesi ve çalışma yürütmesi konusunda çağrıda bulunulduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Diğer adımlarımızı da atacağız." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bu süreçte verdiği destek için teşekkür eden Çavuşoğlu, Çin'in, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra da Filistin'e destek olduğunu anlattı.

Türkiye'nin karar tasarısını BM Genel Kurulu'na Cezayir ile birlikle sunduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tasarıyı sunduktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in talimatları doğrultusunda birçok dışişleri bakanlarını aradık. Özellikle bir önceki karar tasarısında çekimser oy kullanan ülkeleri aradık. Bu aradığımız ülkelerin yüzde 90'ının bu sefer 'evet' verdiğini görüyoruz. Afrika ülkeleri var, Bosna Hersek var, Gürcistan var. Maalesef bir önceki tasarıda 'evet' oyu veren bazı AB üyesi ülkeler ise bu oylamada 'çekimser' oy kullandı. Onların da Filistin ve Ortadoğu konusunda tavırlarının radikal bir şekilde değiştiğini düşünmüyoruz. Ama teessüfler olsun ki, bu sefer 'evet' oyu kullanmadılar. Ama Filistin sorunun çözümünde Çin'in desteğine de ihtiyacımız var, AB'nin desteğine de ihtiyacımız var."

Kuşak Yol Projesi ve Orta Koridor

Bakan Çavuşoğlu, bugün yaptıkları görüşmede "Kuşak Yol" ile "Orta Koridor" projelerinin entegrasyonu ve "Edirne- Kars Hızlı Tren Projesi" dahil birçok önemli projede Türkiye ve Çin'in birlikte hangi adımları atacağını değerlendirdiklerini dile getirerek, "Türkiye, Kuşak Yol Projesi'nde diğer bölgesel aktörlerle, kardeş Azerbaycan, Gürcistan ile beraber önemli bir aktördür. Dolayısıyla birlikte atacağımız adımlar önemli." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türkiye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, nisan ayındaki telefon görüşmeleri sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Türkiye'ye davet ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu daveti kendisinin de ziyareti esnasında görüştüğü Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan'a ve mevkidaşı Vang'a ilettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Seçimden sonra bu ziyaretin planlamasını diplomatik yollardan birlikte koordine edeceğiz, planlamasını yapacağız." dedi

Kaynak: AA