Çavuşoğlu: Çoktan müdahale edilmeliydi

14 Nisan 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de yapılan saldırıyla ilgili konuştu.

"Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu" diyen Çavuşoğlu, "Esad görevde kaldığı için ve daha önce cezalandırılmadığı için tekrar tekrar kimyasal silah kullandı. Bu mesele sadece kimyasal silah meselesi değildi. Barış için çok yoğun çaba sarf ettik. En kilit ülke Türkiye oldu. Maalesef tüm anlaşmalara rağmen Doğu Guta'da da on binlerce insanı bu rejim öldürdü. Bu müdahale rejime yönelik. Umarım sonuç odaklı olmuştur. Kimyasal silahların yapıldığı merkezlerin hedef alındığı söylendi. Sivillerle ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Bu rejimin artık Suriye'nin başında kalmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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