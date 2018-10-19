Çavuşoğlu: Deliller netleşince dünya ile paylaşacağız

19 Ekim 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüştü. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Türkiye'nin soruşturmadan elde ettiği bazı bilgiler ve deliller var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili sonuçları dünyayla şeffaf bir şekilde paylaşacağını da söyledi.

Arnavutluk'ta kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA