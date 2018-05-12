Çavuşoğlu: Herkes sussa bile Türkiye susmaz

12 Mayıs 2018

İsrail’in kuruluş yıldönümüne denk gelen 14 Mayıs’ta ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması öncesinde Başkan Donald Trump'tan tepki çekecek bir açıklama daha geldi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağı hafta büyük hafta. Herkesi tebrik ederim” ifadesini kullandı.

Türkiye'den tepki gecikmedi

Bu gelişme üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz. ABD'den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün'e de Filistin'e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecektir." dedi.

Öte yandan, “ABD Büyükelçiliği" ifadeleri kullanılarak cadde ve sokaklara İbranice, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde levhalar yerleştirilmişti.