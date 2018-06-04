Çavuşoğlu ile Pompeo görüştü

04 Haziran 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşme için ABD'nin başkenti Washington'a dün geçen Çavuşoğlu, bugün sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığına geldi.

Toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren iki bakan, burada herhangi bir açıklama yapmadı.

İki lider arasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından ilk değerlendirmesini Twitter hesabından yaptı.

Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmemizde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, Menbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldık" dedi.

Türkiye ve ABD arasında Menbiç'teki YPG varlığı konusunda yapılan görüşmelerde "Menbiç planı" üzerinde teknik mutabakat sağlandığı açıklanmıştı.

Bugün Çavuşoğlu ve Pompeo arasında görüşülmesi öngörülen ve iki bakanın anlaşmaya varması halinde uygulanacağı belirtilen Menbiç planı ile kentteki YPG'lilerin 30 gün içinde Menbiç'ten çekilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA