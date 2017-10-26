Çavuşoğlu: Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatı yapmak istiyor

26 Ekim 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil yönetiminin "referandum sonucunu dondurma" teklifinin önemli ancak yetersiz olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Irak-Türkiye arasındaki sınır kapıları ve petrol ticaretine ilişkin, "Bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa açarız. Kuzey Irak'taki petrol rezervleri merkezi yönetime ait, buraları ele geçirdi; şimdi tüm dünyaya Türkiye üzerinden petrol ihracatı yapmak istiyor. Bu konudaki işbirliğimiz merkezi yönetimle artacak" ifadelerini kullandı.

PKK'ya yönelik Irak ile ortak adım atılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Irak'ın tüm terör örgütlerinden arındırılması gerekiyor. Irak'ın durumundan en fazla faydalanan PKK oldu" dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Irak'ta DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşa edilmesinde Bağdat hükümeti ile birlikte çalışılacağını da ifade etti.

Yıldırım: Yeni kapı için Bağdat ile çalışıyoruz

Kaynak: Reuters