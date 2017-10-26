Yıldırım: Yeni kapı için Bağdat ile çalışıyoruz

26 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Habur'a alternatif yeni bir güzergaha Irak'ın olumlu baktığını, yeni kapının açılması için çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Yıldırım, "Irak'a ana girişimiz olan Habur kapısı, Halil İbrahim kapısının Irak merkezi idaresine teslim edilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Onun yanı sıra Habur'un biraz daha batısından, Habur bölgesinden yeni bir güzergahın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müspet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını aldık" şeklinde konuştu.

Yıldırım, IKBY'nin "referandum sonuçlarını dondurma" teklifine ilişkin ise, "Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın artık, bugün geldiğimiz noktada yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap Ankara'dan, Bağdat'tan, Tahran'dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin güvenliği, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

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