Çavuşoğlu: Mesele sadece Brunson değil

14 Kasım 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın 2019 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında dış politikaya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

"ABD ile ilişkilerimizde mesele sadece Brunson değil" diyen Bakan Çavuşoğlu, ilişkileri geren esas iki konunun FETÖ'yle ilgili Türkiye'nin taleplerine olumlu cevap verilmemesi ve YPG/PKK'ya verilen destekler olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "PKK ile PYD'nin aynı oluşum oldukları gerçeğini her platformda ısrarla ortaya koymaktayız. ABD'nin tüm telkinlere rağmen PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye destek vermesi ikili ilişkilerimizde sorun oluşturmaya devam ediyor" dedi ve ekledi: "ABD üç PKK'lı için ödül koydu, bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlardır."

ABD ile ekonomik ilişkilerin siyasi sorunlardan etkilenmemesi için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'yi hedef alan tasarıların gündemden düşürülmesine uğraştıklarını belirtti.

"Vize serbestisi için çalışıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilere dair ise şunları kaydetti: "AB'ye üyelik hedefi doğrultusunda önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzde vize serbestisi meselesi var, altı kriterin gerçekleşmesi konusunda AB ile çalışıyoruz." Çavuşoğlu ayrıca Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Avrupa ülkeleri ile yaşanan gerilimlere de değinen bakan, "Türkiye/Almanya ilişkilerinin önemli alanlarından biri güvenlik ve terörle mücadele; Alman makamları FETÖ'nün önde gelen isimleriyle ilgili taleplerimizi karşılamaktan uzak." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı ayrıca, önümüzdeki yılın ilk yarısında Japonya ile serbest ticaret anlaşması imzalanacağı bilgisini verdi.