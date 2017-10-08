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Çavuşoğlu, Papua Yeni Gineli mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Pato bugün telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Papua Yeni Gineli mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Papua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Rimbink Pato ile telefonda görüştü.

Kaynak: AA

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