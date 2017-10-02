Çavuşoğlu'ndan Mulhouse'deki yangın için taziye mesajı

02 Ekim 2017

Sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,3'ü Türk 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, "Mulhouse/Fransa'daki yangında maalesef üç yavrumuzu yitirdik. Kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği ile Strazburg Başkonsolosluğunun ailelerin yanında olduğunu ve konuyu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Türk nüfusun yoğun yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede binayı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını belirterek, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu söylemişti.

Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner de ölen 5 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu ve kriz masası oluşturulduğunu açıklamıştı.

Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA