'Cehennemi yaşadım' diyerek kanser mücadelesini anlattı! Usta oyuncu Gül Onat duygulandıran paylaşım

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Gül Onat, iki yıldır mücadele ettiği pankreas kanseriyle ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Cesur ve samimi açıklamalarıyla sevenlerini duygulandıran Onat, yaşadığı zorlu süreci detaylarıyla anlattı.

Hastalığının 2023 yılında başladığını belirten 73 yaşındaki sanatçı, geçirdiği ağır ameliyatları anımsatarak, "Dün çok zor bir tedavi süreci yaşadım arkadaşlarım Hastalığım 2023 yılında başladı En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri Niye ben demedim Kabullendim Çok ağır ameliyatlar geçirdim Cehennemi yaşadım Zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra barsaklarda nüksetti Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür" sözleriyle yaşadığı zorlukları özetledi.

Hastalığıyla espriyle mücadele ediyor

Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı. Ama hep gırgır geçtim" diyen Onat, mücadelesini esprili bir dille anlattı.

Onat, "Şu anda barsaklarım bir torbaya (Stomaya) boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş. Kendi barsağını gören ender kişilerdenim yani" ifadelerini kullandı. Bağırsaklarına "pembiş", pankreasına ise "panki" adını taktığını söyleyen oyuncu, "Ben ülkemizin mizah gücüne hayrandım Demek bana da bulaşmış" dedi.

Son ameliyatı öncesinde rahim ve yumurtalıklarının da alacaklarını öğrendiğini belirten Onat, "'Ben artık yavrulayamayacak mıyım?' diye dalga geçtim" ifadelerini kullandı.

Son olarak 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminde rol alan Gül Onat, "Yani dostlar pozitif düşünmeyi bir kenara koyup çocuk tarafınızı hiç kaybetmeyin. Her zorlukla dalga geçmeye bakın hastalıklarla ilgili tabi. Yetmiş üç yaşında, on yaşında bir çocuk ruhu taşıyorum. Hepinizi sevgilerin en kocamanıyla kucaklıyor ve seviyorum" dedi.