Celal Karatüre kimdir? Kabe'de Hacılar ilahisini söylen kim?

Abdurrahman Önül'ün "Kabe'de Hacılar" ilahisine kendi yorumunu katan Celal Karatüre milyonlarca kez dinlendi. Karatüre herkes tarafından konuşulurken "Celal Karatüre kimdir" sorusu da hızlanmaya başladı.

Celal Karatüre kimdir?

Celal Karatüre, aslen Samsunlu olup hayatını bu şehirde sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelmektedir. Özellikle Samsun'un Canik ilçesine bağlı Mezbane Mahallesi ile anılmaktadır. Dinleyicileri tarafından ilahileriyle tanınmaktadır.