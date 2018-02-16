Çelik: AB çifte standart uyguladı

16 Şubat 2018

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısının (Gymnich) ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, toplantının kapsamlı ve verimli geçtiğini söyledi.

Çelik, AB'nin Balkanlar'a doğru genişlemesini desteklediklerini, Avrupa'nın güvenliği ve entegrasyonu açısından genişlemeyi doğru bulduklarını ifade etti.

Bazı ülkelere 2025 yılının üyelik tarihi olarak gösterildiğini anımsatan Çelik, "Burada bir çifte standart ortaya çıkmaktadır, o da şudur: Türkiye’ye hiçbir zaman net bir tarih verilmemiştir. Net bir perspektif sunulmamıştır." diye konuştu.

Çelik, AB'de son zamanlarda Balkanlar perspektifi ile Türkiye'yi ayırma yönünde birtakım faaliyetler bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunun son derece yanlış olduğunu, son derece sakıncalı olduğunu defalarca ifade ettik. Bunun altını tekrar çiziyoruz. Balkanlar ile Türkiye’yi ayırmak gibi bir şey tarihsel gerçekliğine aykırıdır, jeopolitik gerçekliğine aykırıdır, bugünün siyasal gerçekliliğine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Balkanlar'daki varlığının "Güçlü Avrupa", "Ortak Avrupa Evi" ve Avrupa’nın güvenliği konusunda destek verici nitelikte olduğuna işaret eden Çelik, "Nitekim Türkiye orada olmadığı zaman bu boşluğu AB ülkelerinin doldurabilmesi tek başına mümkün değil. Tarihsel olarak orada olayla ilgili olan ve Avrupa entegrasyonuna karşı olan bazı ülkeler var. Onlar orada varlık göstermektedir." dedi.

Çelik, Türkiye'nin AB'nin Balkanlar perspektifinden ayrılmaya çalışılmasına ilişkin "Bu son derece yanlıştır. Bu eksik bir Avrupa vizyonudur ve bu yanlış bir Avrupa vizyonuna doğru da gidecektir." ifadelerini kullandı.

"Avrupa savunması Türkiye’siz konuşulmaz"

Güvenlik konusunda AB ile Türkiye'nin beraber yapabileceği işler olduğunu belirten Çelik, Türkiye gibi bir ülkenin son zamanlardaki Avrupa ordusu tartışmaları bağlamında doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Transatlantik ilişkilerinde tartışmaların artmasıyla AB’de bir Avrupa ordusu ve Avrupa savunması gündeminin yükseldiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Bu açıdan bakıldığında bunun aslında NATO’ya alternatif olmadığını, NATO'nun esas olduğunu ifade ediyorlar ama her halükarda şu var: Avrupa savunması konuşulurken Türkiye’siz konuşulmaz. Avrupa savunması sadece AB’yi ilgilendiren bir mesele de değil."

Avrupa savunması konusunda Türkiye'nin perspektifinin ciddi bir şekilde dinlenerek, bu tartışmalarda yer alması gerektiğini dile getiren Çelik, "Şu cümle bizim için bir mottodur: 'Avrupa’nın güvenliği bir bütündür ve bölünemez.' Avrupa’nın güvenliğinin merkezinde Türkiye yer almaktadır. Bu tarih boyunca böyle oldu, Soğuk Savaş döneminde böyle oldu. Bugün de böyle olmaktadır." dedi.

Avrupa'nın güvenliğini geliştirmek konusunda görüşmelerde bulunduğunu anlatan Çelik, "Bu çerçevede de tabii ki biz PKK ve FETÖ konusunda Avrupa’daki çifte standartların da altını tüm muhataplarımıza her zaman çiziyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA